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Mitică Dragomir a făcut dezvăluiri despre ruptura dintre Gigi Becali și Mihai Stoica! Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că patronul FCSB a depășit o limită în relația cu unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi. În exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, Dragomir a vorbit despre sacrificiile făcute de MM Stoica, despre prietenia dintre cei doi și despre greșeala pe care Becali ar fi comis-o lăsându-l să plece. Mai mult, fostul șef al LPF crede că despărțirea ar putea fi doar temporară.

Mitică Dragomir, verdict despre ruptura dintre Gigi Becali și MM Stoica: „L-a curățat!”

a fost analizată de Dumitru Dragomir în cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”. Fostul președinte al LPF consideră că patronul FCSB a mers prea departe în modul în care și-a tratat unul dintre cei mai importanți colaboratori.

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Dragomir a explicat că, într-un club finanțat de un patron precum Gigi Becali, deciziile finale îi aparțin celui care investește banii. Totuși, în opinia sa, această autoritate nu ar trebui să justifice orice comportament față de oamenii apropiați.

„Dacă crede cineva că faci ceva pe banii lui Gigi, păi trebuie să faci ce zice el. Ăsta e capitalistul, iar Reghe l-a înțeles. Gigi dă cu barda-n Dumnezeu, te curăță. L-a curățat pe MM, care era frate cu el. Mi-a dat Gigi și un răspuns nașparliu, mi-a zis cineva”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

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„S-a lăsat călcat în picioare!” Sacrificiile făcute de MM Stoica pentru Gigi Becali

Dumitru Dragomir a vorbit în termeni puternici despre Fostul șef al LPF susține că MM a acceptat de-a lungul timpului numeroase situații dificile pentru a rămâne alături de patronul FCSB. În opinia sa, Stoica a fost mai mult decât un angajat: a reprezentat un om de încredere, dispus să îndeplinească inclusiv cerințe pe care alți conducători nu le-ar fi acceptat.

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„Ei au fost foarte buni prieteni, Gigi nici n-a prea avut prieteni. Stoica l-a iubit, s-a lăsat călcat în picioare. Trebuie să ai un caracter… Eu am fost imposibil ca patron. Am jignit eu pe cineva?”, a continuat Mitică Dragomir.

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Pentru a descrie cât de puternică era legătura dintre cei doi, fostul conducător a făcut o comparație cu relația pe care o are cu propriul asistent: „Cum e Cristi, asistentul meu, așa era Stoica pentru Gigi. Dacă îi zic lui Cristi să intre în foc, intră acolo, ia foc și după ce iese mă întreabă dacă am făcut bine. Așa era și Stoica”, a explicat Dragomir.

Gigi Becali ar fi trecut linia roșie în relația cu MM Stoica: „Nu poți să te porți așa!”

Dumitru Dragomir consideră că există o limită pe care orice patron trebuie să o respecte, indiferent de puterea financiară sau de autoritatea pe care o are într-un club. Fostul conducător al fotbalului românesc este de părere că Gigi Becali ar fi trebuit să protejeze relația cu Mihai Stoica și să împiedice despărțirea: „Trebuie o linie roșie, nu poți să te porți așa cu ei. El trebuia să-l oprească pe Stoica, să nu plece. Asta cred eu”, a transmis Mitică Dragomir.

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Deși a criticat comportamentul lui Gigi Becali, Dragomir nu exclude o împăcare între patronul FCSB și Mihai Stoica. Acesta consideră că despărțirea ar putea fi temporară, iar un eventual obstacol în calea revenirii ar fi orgoliul. „Dar s-ar putea să fie temporar, depinde cât e ăla de orgolios. Orgoliul distruge oamenii, ai piedici. Pe MM îl consider un bun conducător, îi zic să lase orgoliul și să se întoarcă la echipă”, a declarat fostul șef al LPF. În același timp, Dragomir este convins că Gigi Becali are nevoie de un om precum Mihai Stoica în apropierea sa: „Gigi, fără MM, știi cum e? Se îmbolnăvește și se duce la spital”, a spus Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.