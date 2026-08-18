„Liniște!”. Mesajul transmis de Octavian Popescu, în miez de noapte, imediat după ce a fost ironizat de Gigi Becali. Foto

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Octavian Popescu (23 de ani) a fost în centrul atenției la FCSB – FC Botoșani. „Șeptarul” a făcut o nouă fază de excepție și i-a pasat decisiv la golul de 3-2 al lui Daniel Bîrligea. După meci, Tavi a plecat nervos la vestiare și i-a răspuns la flash interviu lui Gigi Becali (68 de ani). Vendeta cu patronul a continuat și pe rețelele de socializare.

Octavian Popescu, mesaj pentru Gigi Becali

Octavian Popescu a avut nevoie de doar 12 minute pentru a străluci în FCSB – FC Botoșani 3-2. Mijlocașul ofensiv al roș-albaștrilor a intrat pe teren în minutul 83, când l-a înlocuit pe Juri Cisotti. În al 5-lea minut de prelungiri, Tavi a luat la mână apărarea Botoșaniului, pe care a făcut-o franjuri, la fel ca la barajul din mai. De această dată, vedeta FCSB-ului nu a marcat, dar i-a pasat decisiv lui Daniel Bîrligea, care a sigilat victoria liderului.

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În loc să se bucure după ultimul fluier al lui Rareș Vidican, vizibil nervos de faptul că nu mai prinde primul „11”. „Șeptarul” a refulat apoi pe rețelele de socializare. După meciul nopții, Tavi a postat o fotografie în care duce mâna la gură și face cu degetul semnul „Liniște!”.

Becali l-a ironizat pe Tavi Popescu

Postarea lui Tavi Popescu a venit la scurt timp după ce a fost ironizat, din nou, de Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a comentat la televizor ieșirea nervoasă a fotbalistului. „Tavi Popescu nu a primit ciocolată de la început, de-aia era supărat. Dar a schimbat jocul, așa este. A avut impact”, a mărturisit patronul celor de la FCSB.

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Octavian Popescu are un start de sezon excelent la FCSB. Mijlocașul în vârstă de 23 de ani are 4 assist-uri și 1 gol în toate competițiile. El și-a exprimat nemulțumirile inclusiv la flash-interviu. „Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1”, a declarat Tavi Popescu, după FCSB – FC Botoșani 3-2.