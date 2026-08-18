Sport

„Liniște!”. Mesajul transmis de Octavian Popescu, în miez de noapte, imediat după ce a fost ironizat de Gigi Becali. Foto

Trecut pe banca de rezerve, Octavian Popescu rămâne cel mai în formă jucător de la FCSB. „Șeptarul” a contribuit decisiv la victoria cu Botoșani și i-a transmis un mesaj sugestiv lui Gigi Becali
Cristian Măciucă
18.08.2026 | 08:25
Liniste Mesajul transmis de Octavian Popescu in miez de noapte imediat dupa ce a fost ironizat de Gigi Becali Foto
ULTIMA ORĂ
"Liniște!". Mesajul transmis de Octavian Popescu, în miez de noapte, imediat după ce a fost ironizat de Gigi Becali. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Octavian Popescu (23 de ani) a fost în centrul atenției la FCSB – FC Botoșani. „Șeptarul” a făcut o nouă fază de excepție și i-a pasat decisiv la golul de 3-2 al lui Daniel Bîrligea. După meci, Tavi a plecat nervos la vestiare și i-a răspuns la flash interviu lui Gigi Becali (68 de ani). Vendeta cu patronul a continuat și pe rețelele de socializare.

Octavian Popescu, mesaj pentru Gigi Becali

Lăsat pe banca de rezerve la ordinul lui Gigi Becali, Octavian Popescu a avut nevoie de doar 12 minute pentru a străluci în FCSB – FC Botoșani 3-2. Mijlocașul ofensiv al roș-albaștrilor a intrat pe teren în minutul 83, când l-a înlocuit pe Juri Cisotti. În al 5-lea minut de prelungiri, Tavi a luat la mână apărarea Botoșaniului, pe care a făcut-o franjuri, la fel ca la barajul din mai. De această dată, vedeta FCSB-ului nu a marcat, dar i-a pasat decisiv lui Daniel Bîrligea, care a sigilat victoria liderului.

ADVERTISEMENT

În loc să se bucure după ultimul fluier al lui Rareș Vidican, Octavian Popescu a plecat direct la vestiare, vizibil nervos de faptul că nu mai prinde primul „11”. „Șeptarul” a refulat apoi pe rețelele de socializare. După meciul nopții, Tavi a postat o fotografie în care duce mâna la gură și face cu degetul semnul „Liniște!”.

Becali l-a ironizat pe Tavi Popescu

Postarea lui Tavi Popescu a venit la scurt timp după ce a fost ironizat, din nou, de Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a comentat la televizor ieșirea nervoasă a fotbalistului. „Tavi Popescu nu a primit ciocolată de la început, de-aia era supărat. Dar a schimbat jocul, așa este. A avut impact”, a mărturisit patronul celor de la FCSB.

ADVERTISEMENT
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă...
Digi24.ro
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe

Octavian Popescu are un start de sezon excelent la FCSB. Mijlocașul în vârstă de 23 de ani are 4 assist-uri și 1 gol în toate competițiile. El și-a exprimat nemulțumirile inclusiv la flash-interviu. „Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1”, a declarat Tavi Popescu, după FCSB – FC Botoșani 3-2.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
2,40 este cota Betano pentru „2 solist” la CFR Cluj - FCSB
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Cincinnati! Rusoaica Anna Kalinskaya a refuzat...
Fanatik
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Cincinnati! Rusoaica Anna Kalinskaya a refuzat să mai joace. Update
Cristiano Ronaldo se pregătește de viața fără fotbal și are deja o nouă...
Fanatik
Cristiano Ronaldo se pregătește de viața fără fotbal și are deja o nouă obsesie. A investit 5 milioane de euro în sportul pe care îl joacă aproape zilnic
Kylian Mbappe, avertisment pentru adversarii lui Real Madrid: „Sunt sigur!”. Cum l-a numit...
Fanatik
Kylian Mbappe, avertisment pentru adversarii lui Real Madrid: „Sunt sigur!”. Cum l-a numit pe Jose Mourinho
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
L-a cunoscut pe 'cel mai mare antrenor român' din istorie și a rămas...
iamsport.ro
L-a cunoscut pe 'cel mai mare antrenor român' din istorie și a rămas uluit: 'Un adevărat domn, era de altă clasă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!