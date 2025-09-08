Sport

„Liniște, sare Iolanda Balaș!” Prima campioană olimpică din atletismul românesc, celebrată într-un eveniment select la COSR. Pleiadă de vedete la festivitate. Foto

Iolanda Balaş a devenit, în 1960 la Roma, prima atletă din România care câştiga titlul olimpic. Luni, la sediul COSR, a fost organizat un eveniment la împlinirea a 65 de ani de la performanţa legendarei sportive.
Marian Popovici
08.09.2025 | 17:00
Iolanda Balaş Soter a fost una dintre cele mai mari sportive din istoria României. Pe 8 septembrie 1960 devenea prima atletă a României care câştigă titlul olimpic, la Jocurile Olimpice de la Roma.

Iolanda Balaş, celebrată într-un eveniment select la COSR. Ce vedete au fost prezente

65 de ani mai târziu, pe 8 septembrie 2025, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a celebrat cariera marii sportive, care a deschis drumul atâtor atleţi români. La Casa Olimpică au fost prezente mai multe staruri ale atletismului românesc, în frunte cu decana de vârstă, Violeta Viscopoleanu, campioana olimpică la săritura în lungime la Mexico City, în 1968.

Portretul Iolandei Balaş. Sursa: Fanatik
Portretul Iolandei Balaş. Sursa: Fanatik

Alături de ea au fost prezente şi alte campioane olimpice ale atletismului românesc: Gabriela Szabo, Doina Melinte, Paula Ivan sau Constantina Diţă, ultima atletă a României care a cucerit aurul olimpic, în 2008 la Bejing. Cristieana Cojocaru, Oana Pantelimon, Ionela Tîrlea şi Marian Oprea, medaliaţi olimpici la rândul lor, au fost la festivitate.

Campioane şi medaliate olimpice, prezente la ceremonie. Sursa: Fanatik
Campioane şi medaliate olimpice, prezente la ceremonie. Sursa: Fanatik

Mihai Covaliu: „A deschis acest lung șir de medalii, alte 10 atlete din România au devenit campioane olimpice”

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat că Iolanda Balaş a fost o deschizătoare de drumuri în atletismul românesc, cu o moştenire uriaşă lăsată de celebra atletă, care a deschis drumul celor 10 campioane olimpice ale atletismului românesc:

„Un om care a făcut istorie pentru România și care a impus un standard în atletismul românesc, în sportul din țara noastră. Iolanda Balaș este o personalitate imensă a mișcării olimpice din România, o deschizătoare de drumuri pentru atletism.

Prin curaj, talentul uriaș și perseverență a arătat lumii că România poate urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Jocurile Olimpice și la Campionatele Mondiale.

Cele două titluri olimpice, de la Roma 1960 și Tokyo 1964, cele 14 recorduri mondiale, dar mai ales deceniul în care nu a fost învinsă spun foarte multe despre moștenirea lăsată de Iolanda Balaș. De la momentul 1960, când ea a deschis acest lung șir de medalii, alte 10 atlete din România au devenit campioane olimpice”, a spus Mihai Covaliu, preşedintele COSR.

Mihai Covaliu, prezent la eveniment. Sursa: Fanatik
Mihai Covaliu, prezent la eveniment. Sursa: Fanatik

Bogdan Matei: „Sportul nu este un moft și finanțarea sportului românesc nu reprezintă deficit bugetar”

La eveniment a luat cuvântul şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Matei. Oficialul a avut un mesaj dur la adresa decidenţilor, spunând că finanţarea sportului nu reprezintă un moft sau un deficit bugetar:

„Sper în continuare ca toți decidenții, vremelnic în anumite funcții guvernamentale sau parlamentare, să înțeleagă rolul și importanța sportului în România. Sportul nu este un moft și finanțarea sportului românesc nu reprezintă deficit bugetar, ci reprezintă calitate și forță.

Și mai reprezintă ceva ce ar trebui toți să înțeleagă, sportul românesc este despre siguranță națională. Trebuie să transmitem cu forță mesajul nostru: sportul românesc are nevoie de o finanțare corectă.

Dincolo de medalii și rezultate răsunătoare e foarte important ca în calitate de părinți atunci când copiii vin de la școală să îi întrebăm și ce au făcut la educație fizică, nu numai la română și matematică. Pentru că sportul și mișcarea trebuie să aibă un loc aparte în școala românească”, a transmis Bogdan Matei.

Evenimentul a avut loc pe esplanada de la Casa Olimpică. Sursa: Fanatik
Evenimentul a avut loc pe esplanada de la Casa Olimpică. Sursa: Fanatik

Injecţie de moral pentru atleţii care vor participa la Campionatele Mondiale

La eveniment a participat şi delegaţia României care va face marţi deplasarea la Campionatele Mondiale de Atletism din Japonia, care se vor desfăşura la Tokyo, între 13 şi 21 septembrie. România va fi reprezentată de nouă sportivi la eveniment:

Andrea Miklos (400 m), Alina Rotaru Kottmann (lungime), Diana Ion (triplusalt), Andreea Taloș (triplusalt), Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului), Stella Rutto (3.000 m), Mihai Dringo (400 m), Rareș Toader (aruncarea greutății) şi Alin Firfirică (aruncarea discului).

Atleţii români, prezenţi la ceremonie înainte de plecarea la CM de Atletism. Sursa: Fanatik
Atleţii români, prezenţi la ceremonie înainte de plecarea la CM de Atletism. Sursa: Fanatik

Constantina Diţă: „A trecut prea mult timp și nu îmi doresc să rămân eu ultima”

Constantina Diţă este ultima campioană olimpică din atletismul românesc. Actualul preşedinte al Federaţiei a declarat că este emoţionant, dar şi apăsător să fii ultimul medaliat cu aur al României:

„Pentru mine, ca ultima campioană olimpică a atletismului românesc, acest moment este emoționant. Dar este și apăsător, pentru că de la Beijing 2008, de 17 ani, nicio altă medalie olimpică de aur nu a mai ajuns în vitrina atletismului românesc. A trecut prea mult timp și nu îmi doresc să rămân eu ultima. Vreau să vină ziua când un alt sportiv va ridica tricolorul”, a spus Constantina Diţă.

Oficialităţile prezente la ceremonie. Sursa foto: Fanatik
Oficialităţile prezente la ceremonie. Sursa foto: Fanatik

Medaliile Iolandei Balaş, expuse la Casa Olimpică!

În cadrul festivităţii au rulat imagini cu performanţele Iolandei Balaş Soter pe un ecran uriaş. Pe esplanada de la Casa Olimpică au fost expuse medaliile câştigate în carieră de marea sportivă şi a fost adusă o bară pentru săritura în înălţime, fixată la 1,85 de metri, cât a sărit Iolanda Balaş pentru aurul olimpic câştigat la Roma, în 1960.

Iolanda Balaş a dominat proba de săritura în înălţime timp de un deceniu. A fost neînvinsă între 1957 şi 1966, interval în care a câştigat 154 de competiţii consecutiv, a bătut recordul mondial de 14 ori, ridicând ştacheta de la 1.75 metri la 1.91 de metri şi a obţinut două titluri olimpice (Roma 1960, Tokyo 1964).

Medaliile Iolandei Balaş, expuse la eveniment. Sursa foto: Fanatik
Medaliile olimpice ale României la atletism, expuse pe esplanada Casei Olimpice. Sursa foto: Fanatik
  • 14 recorduri mondiale a bătut Iolanda Balaş
  • 79 de ani a trăit marea atletă (s-a stins pe 11 martie 2016)
