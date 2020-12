Lino Golden a revenit în forță pe rețelele de socializare. Motivul pentru care a dispărut o lună

Lino Golden a dispărut mai bine de o lună de pe rețelele de socializare, revenind recent cu o serie de anunțuri. Artistul a elucidat misterul pentru care nu a mai postat în online, absența sa fiind simțită de toți fanii.

Cântărețul a mărturisit în cadrul mai multor întrebări de pe contul de Instagram că dispariția sa nu a fost una intenționată, ci mai degrabă niște persoane rău-voitoare au încercat să-i spargă pagina unde este urmărit de peste 800 de mii de persoane.

Acesta a fost motivul pentru care contul său lui Lino Golden a fost blocat o perioadă lungă de timp. Artistul i-a liniștit pe internauți spunându-le că acum totul este foarte bine. Așadar, postările vor curge, cu siguranță, de acum înainte.

Lino Golden, despre motivul dispariției de pe Instagram. Ce a pățit

„N-am avut acces la cont din noiembrie. A încercat cineva să-mi spargă contul. Totul este ok acum”, a fost răspunsul dat de Lino Golden pe rețelele de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu ultimele noutăți din viața sa.

Cu ocazia revenirii în mediul online, fostul protejat al lui Alex Velea a mai transmis că are planuri mărețe pentru anul viitor, în special din punct de vedere profesional. Tânărul pregătește noi surprize, dar și melodii în stilul său caracteristic.

Lino Golden și Alex Velea, în scandal. De la ce a pornit totul

Lino Golden are doar 23 de ani și a devenit cunoscut alături de Alex Velea, după ce iubitul Antoniei l-a luat sub aripa sa protectoare și l-a lansat în industria muzicală. În plus, tânărul chiar a locuit în casa lui Velea, împreună cu Mario Fresh.

Din păcate, cei trei cântăreți s-au îndepărtat și chiar au pornit un adevărat scandal cu certuri și jigniri inclusiv în mediul online. În cele din urmă Lino Golden le-a mulțumit lui Alex Velea și Antoniei, precizând că le va fi recunoscător toată viața.

„Mulțumesc din suflet că m-au luat la ei în casă, că m-au crescut, că au avut grijă de mine și că mi-au dat un sens în viață.

Se încheie aici un capitol din viața mea. O să rămân veșnic recunoscător și cu respect. Viața merge înainte”, a scris Lino Golden pe Instagram acum câteva luni, informează impact.ro.

