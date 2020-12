Lino Golden, noi mărturii despre relația cu Alex Velea. Ce spune despre o viitoare colaborare

La câteva luni de la scandalul membrilor Golden Boy Society, Lino Golden a făcut mărturisiri surprinzătoare cu privire la relația lui cu Alex Velea și Antonia.

„Fii adoptivi” ai lui Alex Velea, Lino Golden și Mario Fresh au hotărât să se distanțeze de mentorul lor, iar relația dintre ei nu s-a sfârșit în condiții amiabile, ci s-a încheiat cu un scandal de proporții.

În prezent, deși părea că spiritele s-au calmat și foștii colaboratori nu și-au mai aruncat săgeți, Lino Golden a decis să rupă tăcerea și a făcut noi declarații despre actuala relație dintre el și familia lui Alex Velea.

Lino Golden face noi mărturii despre relația cu Alex Velea

După acuzații, certuri online și scandaluri mediatizate, între Lino Golden și Alex Velea s-a instalat o tăcere neașteptată. Cu toate acestea, ,,fiul adoptiv” al artistului a oferit informații cu privire la cum decurg lucrurile între ei și fostul său mentor.

„Păi fiecare și-a văzut de drumul lui, nu mai vorbim pentru că au fost prea multe lucruri spuse, dar am preferat, cel puțin eu, să fiu matur, chiar dacă am avut o perioadă pe Instagram când am fost prost și am făcut greșeli. Oricum în România e gândirea asta că dacă un om te-a ajutat trebuie să îi rămâi sclav toată viața. Eu o să ii iubesc si respect, o sa le fiu recunoscator până o să mor.”, a spus Lino Golden.

Lino Golden a mărturisit că le este recunoscătorul lui Alex Velea și Antoniei pentru tot ajutorul oferit de-a lungul carierei sale, însă consideră că acesta nu este un motiv pentru care să rămână permanent sub aripa lor, dar nu exclude o colaborare pe viitor.

„Important este că acum ne vedem fiecare de ale noastre, de carierele noastre, de viețile noastre personale. Îi doresc succes în tot și pe plan profesional și personal. Nu cred, sincer să fiu, dar nu știm niciodată ce ne rezervă viața în viitor, aș vrea să nu-i port pică absolut nimănui”, a mai spus artistul.

În ceea ce privește relația cu Abi Talent, cântărețul Lino Golden susține că, deși au făcut pace, relația dintre ei nu este atât de apropiată precum se vehiculează.