Linșat în stradă pentru convingerile politice. Franța, zguduită de o crimă generată de ura care a împărțit Europa

Expresia violentă a radicalizării a luat zilele trecută forma unei crime, un tânăr extremist de dreapta fiind linşat în mijlocul străzii, la Lyon, de către extremiştii de stânga. Cazul a generat şoc, furie şi îngrijorarea că acesta este începutul rezolvării prin violenţă a conflictelor ideologice, într-o Europă din ce în ce mai polarizată.

Cine era Quentin D, tânărul ucis în violenţele de la Lyon

Ciocnirile dintre activiștii de extremă dreapta și antifasciști nu sunt o premieră, dar de obicei ele se încheie atunci când un grup simte că nu poate câştiga lupta de stradă şi se retrage, uneori chiar lăsându-şi în urmă camarazii răniţi. În timpul manifestaţiilor organizate de stânga radicală, activiștii de extremă dreapta aruncă spre aceştia cu bare de fier și strigă sloganuri naționaliste, scene care s-au tot repetat la Lyon în ultimii ani, un oraș plin de violență politică nestăvilită. Ceva s-a schimbat în mai rău, sâmbătă, 14 februarie, când un activist de extremă dreapta a murit în urma unui astfel de incident.

din organizaţia Nemesis s-au adunat pentru a protesta faţă de o conferinţă pe care europarlamentarul Rami Hassan (partidul Franţa Nesupusă) urma să o susţină la Institutul Sciences Po Lyon. Printre ei se afla şi Quentin D., membru al congregației tradiționaliste a Frăției Preoțești Sfântul Petru. Filiala din Lyon a mișcării naționaliste Action Française susţine că tânărul ora activ în rândurile sale şi, potrivit site-ului Mediapart, studentul fusese militant și în gruparea neofascistă Allobroges Bourgoin.

Tânăra Gardă, acuzată că l-a prins pe Quentin într-o ambuscadă

Acuzaţiile de crimă se îndreaptă împotriva grupării de extremă stânga care a participat la încăierare. Mai multe mișcări identitare acuză Jeune Garde (Tânăra Gardă) că ar fi orchestrat „linșarea” lui Quentin D. Jeune Garde este o grupare antifascistă cu sediul la Lyon, oficial dizolvată în iunie 2025 din cauza metodelor sale considerate violente prea violente de Ministerul de Interne. Mai mult, este acuzat în mod direct Jacques-Elie Favrot, asistentul parlamentar al fondatorul Jeune Garde, Raphael Arnault.

„Jacques-Elie Favrot neagă oficial orice responsabilitate pentru această tragedie. Nu este responsabil pentru loviturile provocate. Acum primește amenințări cu moartea din toată țara și chiar din Europa. Va rămâne la dispoziția sistemului judiciar pentru a face lumină asupra acestei tragedii”, a transmis avocatul acestuia, infirmând versiunea prezentată de Fabien Rajon, avocatul familiei lui Quentin D., care a vorbit de o „ambuscadă pregătită metodic”.

Antifa murders a 23-year-old student on the streets of Lyon. Quentin was returning home after a peaceful action against the islamisation of France. Antifa stomped on his head until he died of brain bleeds. Media are barely reporting it. — Dries Van Langenhove (@DVanLangenhove)

Potrivit declaraţiilor martorilor din organizaţia Nemesis, activiştii săi au fost „atacaţi şi urmăriţi de un grup de aproximativ 30 de antifascişti”, iar Quentin ar fi fost „atacat cu violență extremă, târât pe astfel, lovit în cap, iar apoi lovit în mod repetat cu picioarele”. Tânărul ucis era în vârstă de 23 de ani, nu avea cazier judiciar şi era student la matematică.

Emmanuel Macron a luat atitudine în cazul uciderii lui Quentin

Moartea sa a stârnit reacţii la cel mai înalt nivel şi în statul francez. „Evident că stânga radicală a fost cea care l-a ucis”, a spus ministrul justiției, Gerald Darmanin, care i-a acuzat direct pe politicienii din partidul Franţa Nesupusă (LFI) că prin limbajul lor alimentează „violenţa nestăpânită”. „Cuvintele pot ucide”, a adăugat Darmanin, acuzându-i pe Rami Hassan și pe liderul LFI, Jean-Luc Melenchon, că „nu au un cuvânt de transmis pentru familia tânărului”. Acuzaţiile împotriva stângii radicale au fost alimentate şi de ministrul de interne, Laurent Nunez, şi a transmis condoleanţe familiei lui Quentin, deplângând faptul că tânărul a fost „victima unui val de violenţe fără precedent”.

Incidentul a alimentat și mai mult tensiunile dintre extrema dreaptă și extrema stângă din Franța înaintea alegerilor municipale la nivel național din martie și a cursei prezidențiale din 2027.