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Lionel Messi a marcat al 101-lea său gol pentru Inter Miami CF, dar Anders Dreyer a înscris de două ori pentru San Diego FC, iar cele două echipe au terminat la egalitate, 2-2. A fost al patrulea egal consecutiv al echipei Inter Miami în MLS, însă Messi e golgheterul competiției.

Messi a marcat, dar Inter Miami s-a împiedicat acasă

Noul antrenor al lui Messi, conaționalul său, Kily González, a condus echipa în primul său meci de campionat, după ce mijlocul săptămânii trecute, I

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Dreyer a adus San Diego în avantaj cu 1-0 în minutul 12, profitând de o pasă în adâncime a lui Jeppe Tverskov. Messi a răspuns în minutul 24 cu al 20-lea său gol din acest sezon de campionat. Lovitura sa liberă de pe partea dreaptă a trecut prin careu și s-a oprit în plasă.

Acesta a fost al optulea gol marcat de Messi din lovitură liberă, de la debutul său în ligă, în 2023, mai mult decât orice alt jucător din MLS în această perioadă. Totodată, Messi a ajuns la 16 sezoena în care a marcat minimum 20 de goluri.

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Kily Gonzales e nemulțumit de apărare

Luis Suárez a adus Miami în avantaj în minutul 74, dar când echipa părea gata să depășească New England și să urce pe locul al doilea în Conferința de Est, Dreyer a marcat al doilea său gol al serii. Miami se află acum pe locul al treilea, cu 12 victorii, 4 înfrângeri și 10 egaluri, totalizând 46 de puncte – la 11 puncte în spatele liderului Nashville.

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„Oricum ar fi, trebuie să mergem mai departe”, a spus González. „Suntem pozitivi, am făcut câteva lucruri bune, dar trebuie să ajustăm aspectul defensiv, pentru că asta mă îngrijorează cel mai mult”, a mai spus acesta.

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Messi e golgheterul la zi al MLS

Messi este în acest moment golgheterul MLS, cu 20 de goluri în 23 de meciuri. El a reușit și 11 pase de gol, fiind cel mai performant fotbalist din campionatul nord-american. Argentinianul ar putea atinge al 50-lea trofeu al carierei dacă va câștiga din nou MLS.

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Topul golgheterilor în MLS 2026

Lionel Messi (Inter Miami CF) – 20 goluri

Petar Musa (FC Dallas) – 18 goluri

Sam Surridge (Nashville SC) – 15 goluri

Brian White (Vancouver Whitecaps) – 15 goluri

Nicolás Fernández (New York City FC) – 15 goluri