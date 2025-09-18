Sport

Lionel Messi a decis la ce echipă își va încheia cariera! Anunțul presei din SUA. „Se află în faza finală a negocierilor”

Lionel Messi, multiplul câștigător al Balonului de Aur, pare tot mai aproape de finalul carierei. Ce decizie a luat superstarul argentinian.
Alex Bodnariu
18.09.2025 | 19:15
Lionel Messi a decis la ce echipa isi va incheia cariera Anuntul presei din SUA Se afla in faza finala a negocierilor
Messi pare tot mai decis să își încheie cariera în fotbalul nord-american. Superstarul argentinian se simte de minune în Florida, înscrie pe bandă rulantă pentru Inter Miami și negociază în aceste zile prelungirea contractului cu formația din MLS.

Lionel Messi, tot mai aproape de prelungirea contractului cu Inter Miami

Lionel Messi a ales să aibă parte de un final liniștit de carieră în Statele Unite ale Americii. A fost adus de David Beckham la Inter Miami, iar acum oficialii clubului pregătesc o nouă ofertă pentru superstarul argentinian.

Presa din Statele Unite anunță că Inter Miami și Lionel Messi negociază prelungirea înțelegerii. Noul contract ar urma să fie unul pe mai mulți ani, iar părțile par din ce în ce mai aproape de un acord. Asta ar însemna că argentinianul își va încheia cel mai probabil cariera la echipa din MLS.

„Cele două părți se află în faza finală a negocierilor, iar sursele citate confirmă că înțelegerea ar putea fi oficializată în curând. După ce contractul va fi agreat de Messi și Inter Miami, acesta va fi trimis către Major League Soccer pentru aprobarea finală.

Deși în ultimele luni au existat speculații care îl legau pe starul argentinian de cluburi din alte campionate, atât Inter Miami, cât și Messi au subliniat în repetate rânduri că își doresc să continue colaborarea, atât pe teren, cât și în afara lui. Messi a semnat inițial cu Inter Miami pe 15 iulie 2023, într-un acord pe doi ani și jumătate, valabil până la finalul sezonului 2025”, au scris jurnaliștii de la ESPN.

Lionel Messi a jucat ultimul său meci în Argentina

Lionel Messi și-a luat rămas-bun de la fanii săi din Argentina. Atacantul a jucat ultimul său meci în țara natală, în preliminariile Campionatului Mondial, împotriva reprezentativei statului Venezuela. Totuși, fotbalistul de la Inter Miami va fi mai mult ca sigur convocat la turneul final de anul viitor, organizat de SUA, Mexic și Canada.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
