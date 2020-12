Lionel Messi a făcut anunțul așteptat de fani: „Am cerut să plec timp de 6 luni”

Argentinianul Lionel Messi a anunțat că nu va pleca de la FC Barcelona până în vară, dar că nu știe ce se va întâmpla odată ce i se temrină înțelegerea care expiră în 30 iunie 2021.

Superstarul catalanilor a fost în conflict cu șeful clubului blaugrana, Josep Maria Bartomeu, cel care a fost în cele din urmă îndepărtat din fruntea Barcelonei.

Lionel Messi a acordat un interviu eveniment în care a dezvăluit ce sentimente îl leagă de FC Barcelona, dar și care este cel mai bun antrenor alături de care a lucrat.

Lionel Messi a făcut anunțul așteptat de fani: „Acum sunt bine”

Argentinianul Lionel Messi, ajuns la 33 de ani, a vorbit despre perioada dificilă pe care a traversat-o la clubul FC Barcelona în ultimii ani. Multiplul câștigător al trofeului Balonului de Aur a dezvăluit că discuțiile contradictorii cu fostul președinte al clubului l-au dus aproape de a-și dori să plece de la Barcelona.

Messi susține că va rămâne până la club cel puțin până în vara anului viitor, atunci când îi va expira contractul. De altfel, era greu de crezut că ar pleca mai devreme, având în vedere că intră în ultimele șase luni de contract, iar orice echipă vrea să îl transfere o poate face fără să plătească nicio sumă în schimbul său, dar îl va avea doar începând cu 1 iulie. Dacă l-ar dori din această iarnă, clubul în cauză ar trebui să achite o sumă de transfer.

„Astăzi mă simt bine. Într-adevăr, am avut o perioadă foarte dificilă vara trecută din cauza modului în care s-a încheiat sezonul. Apoi a sosit faxul (n.r. – în care anunța că vrea să plece de la Barcelona)… Dar acum mă simt bine și vreau să lupt pentru toate obiectivele pe care echipa și le-a fixat în continuare.

Sunt entuziasmat, deși clubul trece prin vremuri grele. Sunt vremuri grele pentru toată lumea. Clubul se află într-o situație grea, foarte grea, și va fi complicat să revenim la nivelul din trecut. Țin enorm la acest tricou. Barca este viața mea.

Am fost aici de la vârsta de 13 ani, am trăit în Barcelona mai mult decât în Argentina, iar clubul mi-a oferit totul pentru a mă realiza ca persoană. Am o relație de dragoste (n.r. – cu Barcelona) pentru tot ce am trăit de când am ajuns prima oară aici. Copiii mei s-au născut aici, de asemenea.

(Ai retrimite acel fax?) Da, deoarece așa am făcut anunțul oficial. Timp de 6 luni i-am spus președintelui (n.r. – Josep Maria Bartomeu) că vreau să plec, dar el m-a refuzat, așa că am vrut să fac un anunț oficial”, a spus Messi în interviul pentru La Sexta.

Argentinianul a dezvăluit că a fost extrem de deranjat de faptul că unii oameni l-au criticat pentru faptul că a declarat că ar fi momentul să plece de la Barcelona. El crede că totul a fost rodul unei campanii gândite de Bartomeu. De asemenea, Messi a povestit că plecarea lui Suarez a fost un moment greu pentru el.

„Asta m-a deranjat cel mai mult (n.r. că unii oameni s-au îndoit de dragostea sa pentru club). Eu simțeam că am completat un ciclu și că e momentul să plec de la clubul care mi-a dat totul. Voiam să câștig trofee și să mă lupt din nou pentru Champions League. Era vremea unei schimbări. Apoi, președintele a început să contureze o imagine negativă a mea.

Nu a fost deloc ușor să spun asta. Familia mea voia să rămân, acolo e casa lor. Dar simțeam că nu mai pot continua.Plecarea lui Luis Suarez nu a avut nimic de a face cu decizia mea. Dar recunosc, mi s-a părut o nebunie modul în care Barcelona s-a comportat cu el și cum l-a lăsat să meargă la o rivală directă”, a mai spus argentinianul.

A recunoscut că îl admiră pe Cristiano Ronaldo și a povestit cum a aflat de moartea lui Maradona: „A fost teribil”

Fotbalistul de la FC Barcelona a vorbit și despre personalitățile din sport pe care le admiră cel mai mult. El l-a menționat și pe marele său rival, Cristiano Ronaldo, cel care tocmai a fost ales Fotbalistul Secolului în cadrul unei gale organizate în Dubai. Messi a povestit și cum a trăit momentele aflării veștii legate de moartea lui Diego Maradona.

„Rafa Nadal, Federer, LeBron James sunt oameni pe care i-am apreciat întotdeauna. Cristiano Ronaldo, din fotbal. Am aflat despre moartea lui Maradona dintr-un mesaj trimis de tatăl meu. A fost ceva teribil. Nimeni nu se aștepta la asta și nimeni nu poate să creadă așa ceva, nici măcar astăzi.

Nu vreau să mă gândesc că voi avea parte de funeralii precum cele ale lui Diego. A fost ceva firesc, merită totul! Eu nu mă gândesc la moarte, doar la ce se va întâmpla cu copiii mei, cu familia mea. Cam atât”, a mai spus Messi.