Lionel Messi a făcut istorie la Campionatul Mondial al Cluburilor! Premieră mondială la meciul lui Inter Miami

Lionel Messi (37 de ani) a înscris un gol superb din lovitură liberă pentru Inter Miami, care a învins-o pe FC Porto cu 2-1 în grupa A de la . Rezultatul înregistrat la Atlanta a fost unul istoric.

FC Porto a deschis scorul în minutul 8 al meciului cu Inter Miami, printr-un penalty transformat de Samu Aghehowa, acordat după un fault în careu. Rezultatul s-a menținut până la pauză, însă americanii au avut un start excelent în partea secundă.

Mai întâi, Inter Miami a egalat prin Telasco Segovia, care a punctat cu un șut din careu după o centrare trimisă de Marcelo Weigandt. Apoi, formația din SUA a beneficiat de o lovitură liberă, iar Lionel Messi nu a refuzat oportunitatea și l-a învins pe portarul Claudio Ramos cu o execuție de excepție.

Tabela nu s-a mai modificat până la final, iar rezultatul înregistrat pe Mercedes Benz Stadium din Atlanta este unul istoric, deoarece Inter Miami a devenit prima formație din America de Nord care învinge o echipă europeană într-un meci oficial.

Formația patronată de David Beckham are 4 puncte după două meciuri și este ca și calificată în optimi. Pentru a fi sigură că va avansa în faza eliminatorie, Inter Miami are nevoie de un punct din partida cu Palmeiras, dar are șanse foarte mari la calificare chiar și în cazul unei înfrângeri, deoarece e puțin probabil ca egiptenii de la Al Ahly să o învingă pe FC Porto.

Lionel Messi a ajuns la 50 de goluri pentru Inter Miami

Golul contra lui Porto a fost cel cu numărul 50 pentru Lionel Messi la Inter Miami, în doar 61 de meciuri. De asemenea, argentinianul a ajuns la 68 de reușite din lovituri libere, fiind pe locul 3 într-un clasament all-time la acest capitol, depășit doar de Juninho Pernambucano (77) și Pele (70), conform .

Dacă , va obține calificarea în faza eliminatorie, Lionel Messi își va continua un record fabulos, acela de a nu fi eliminat în prima fază a vreunei competiții, indiferent că este vorba de echipele de club sau de reprezentativa Argentinei.