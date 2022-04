Lionel Messi a făcut show cu noua pereche de ghete! Clipul care a devenit imediat viral. Video

Leo Messi a făcut o nouă demonstrație ”de forță” și îndemânare. Argentinianul a dat o nouă definiție acurateții execuțiilor reușind trei ”finalizări” consecutive de înaltă precizie.

Leo Messi face ca totul să pară ”atât de ușor”

Milioane de internauți au apreciat cel mai recent videoclip în care și-a etalat măiestria. În imagini, argentinianul apare în cantonamentul echipei naționale a țării sale, exersând pasele lungi.

ADVERTISEMENT

Staff-ul tehnic a montat un coș la câteva zeci de metri de locul din care Messi urma să execute loviturile. Atunci când a primit semnalul, acesta a trimis mingea, direct în coș, de trei ori la rând, în mai puțin de 25 de secunde.

”Atât de ușor” a fost mesajul celor de la ESPN Deportes, care însoțește videoclipul care a devenit viral în mediul online, în doar 24 de ore.

ADVERTISEMENT

Clipul video este o reclamă la noile încălțări în care Leo Messi va juca în perioada următoare, Adidas Diamond Edge.

🎯 Así de fácil. (vía leomessi/IG) — ESPN Deportes (@ESPNDeportes)

Lionel Messi, dezamăgitor în tricoul lui PSG

Dacă pe plan personal lucrurile îi merg de minune, în plan sportiv Leo Messi este o cruntă dezamăgire pentru fanii și investitorii vicecampioanei Franței, PSG.

ADVERTISEMENT

Adus ca un zeu pe Parc des Princes, argentinianul nu s-a ridicat la așteptările francezilor. ”Mașina de goluri” din La Liga s-a defectat, iar eficiența lui este mai degrabă cea a unui fotbalist de rând.

Sud-americanul a marcat doar 9 goluri în 30 de meciuri jucate pentru PSG în toate competițiile. Foarte puțin pentru cel mai bie plătit fotbalist al lumii.

ADVERTISEMENT

62,9 milioane de euro brut este salariul anual pe care Messi îl încasează de la șeicii care finanțează gruparea din capitala Franței. Argentinianul, în vârstă de 34 de ani, încasează dublu față de marele lui rival, Cristiano Ronaldo (36 de ani), la Manchester United – 31.86 milioane de euro brut, pe an.

ADVERTISEMENT

Lionel Messi mai are un an de contract cu PSG și, conform presei din Hexagon, , în ciuda criticilor de care are parte.

Alături de prietenul lui, Neymar junior și Kylian Mbappe, formează tripleta cu care șeicii care patronează clubul speră să cucerească Liga Campionilor.