Lionel Messi a luat decizia înainte de alegerile de la Barcelona! „Va reveni”

Pe 15 martie vor avea loc alegerile pentru noul președinte al FC Barcelona. Joan Laporta are prima șansă la un nou mandat, însă mai mulți rivali și-au anunțat intenția de a-l înlocui. Cei de la Marca au dezvăluit ce rol va juca Lionel Messi înainte de aceste alegeri, ținând cont de relația tensionată pe care o are cu actualul președinte.

Lionel Messi a decis! Ce va face înainte de alegerile de la Barcelona

Lionel Messi ar fi decis să nu se implice în alegerile care vor avea loc în luna martie la Barcelona. Actualul președinte, Joan Laporta, dorește un nou mandat în fruntea clubului, iar acesta are trei contracandidați: Victor Font (principalul rival, învins la alegerile din 2021), Marc Ciria și Xavi Vilajoana.

, în timp ce Barcelona juca un meci în deplasare. Multe persoane au considerat că acest gest a fost un semn că argentinianul se va implica în alegerile care vor avea loc, însă acest lucru nu se va întâmpla, conform .

Messi este concentrat în această perioadă pe echipa sa de club, Inter Miami, care va debuta pe 22 februarie în noul sezon al Major League Soccer. Evident, acesta este cu gândul și la , unde va lupta din nou pentru trofeu alături de naționala Argentinei.

Când ar putea să revină Lionel Messi la Barcelona

Publicația iberică notează faptul că Lionel Messi își dorește să revină la Barcelona, cel mai important club din viața sa, însă acest lucru se va întâmpla în viitor, după ce își va încheia cariera de fotbalist. Cel mai probabil, .

„Messi are intenția de a reveni la club în viitor, după cum a afirmat în mai multe interviuri. Acesta este planul pentru viitor, deși în acest moment nu este clar în ce rol ar putea să revină. Este pe deplin dedicat revenirii sale, dar acest lucru nu se va întâmpla în timpul acestor alegeri”, au notat spaniolii.

Când s-a „rupt” relația dintre Lionel Messi și Joan Laporta

Lionel Messi și actualul președinte al Barcelonei, Joan Laporta, au avut o relație foarte bună. În primul mandat al omului de afaceri la cârma clubului, 2003-2010, argentinianul a debutat la prima echipă, devenind mai apoi un superstar. Așadar, când Laporta a revenit în rolul de președinte în 2021, a beneficiat de susținerea lui Messi, care era în acel moment căpitanul echipei.

Laporta a promis în campania electorală că va găsi soluții pentru ca Messi să continue la club și după ce înțelegerea sa urma să expire, în vara lui 2021, însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar „decarul” a părăsit în lacrimi gruparea catalană. De atunci, relația dintre cei doi este una inexistentă, în ciuda încercărilor repetate ale lui Laporta de a intra în contact cu Messi.