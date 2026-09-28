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Înainte de a-și lua rămas bun de la naționala Argentinei, Lionel Messi a demonstrat că mai are multe de oferit. El a marcat din lovitură liberă, dintr-un unghi care părea imposibil, în prima repriză a meciului dintre Columbus Crew și Inter Miami.

Messi a marcat imprimând balonului o traiectorie imposibilă

El a trimis mingea în plasă, dintr-o fază fixă de pe flancul drept, în timp ce majoritatea celor prezenți pe stadion – inclusiv jucătorii se așteptau la o centrare, Messi a trimis mingea cu piciorul stâng într-o traiectorie curbată, imprimând mult efect balonului.

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Golul marcat în minutul 33 a fost al 12-lea gol, direct din lovitură liberă, în toate competițiile și al șaselea din acest sezon. Acum are 21 de goluri în MLS în acest an, mărindu-și avantajul în fruntea clasamentului pentru Gheata de Aur, la trei goluri față de Petar Musa de la FC Dallas.

Columbus Crew a stricat sărbătoarea argentinianului

Messi a avut ocazii să-și mărească numărul de goluri în repriza a doua, dar a fost oprit de la distanță de portarul echipei Columbus, Patrick Schulte. Miami a fost condusă doar cinci minute în prima repriză, primind golul după ce fostul său atacant, Josef Martínez, a transformat un penalty în urma unui fault comis asupra sa în careu de către Yannick Bright. Ulterior, Messi a egalat.

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Numai că, Jamal Thiaré a marcat în minutul 8 al prelungirilor din repriza a doua, oferind echipei Columbus Crew o victorie surprinzătoare cu 2-1 asupra deținătoarei Cupei MLS. Columbus poate considera că victoria obținută în ultimele minute a fost meritată, deoarece Anass Zaroury a lovit bara de trei ori.

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Lionel Messi se retrage de la naționala Argentinei

După acest rezultat, Miami rămâne pe locul al treilea în Conferința de Est, la egalitate de puncte cu New England Revolution, care ocupă locul al doilea, și la 14 puncte în urma liderului detașat, Nashville SC.

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pe Stadionul Monumental din Buenos Aires, după ce, la sfârșitul lunii august, a anunțat că își încheie cariera internațională.

El mai are nevoie de doar două goluri din lovitură liberă pentru a-l egala pe Marcelino Carioca, care are 78 astfel de reușite și e lider mondial all-time la acest capitol.