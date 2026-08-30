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Lionel Messi, poker de cinci stele în MLS! Spectacol cu opt goluri la Miami. Cum s-a încheiat duelul cu Montreal. Video

Lionel Messi (39 de ani) a făcut spectacol, duminică dimineață, în partida pe care echipa sa, Inter Miami, a câștigat-o pe teren propriu contra celor de la CF Montreal
Catalin Oprea
30.08.2026 | 07:45
Lionel Messi poker de cinci stele in MLS Spectacol cu opt goluri la Miami Cum sa incheiat duelul cu Montreal Video
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Lionel Messi și Luis Suarez, după un gol marcat pentru Inter Miami / Foto: Hepta
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Lionel Messi a fost omul meciului în victoria zdrobitoare a lui Inter Miami, 7-1, împotriva celor de la Montreal, în etapa a 22-a din MLS. Argentinianul a marcat patru goluri și a oferit o pasă decisivă, într-un spectacol fotbalistic pe „NU Stadium”

Lionel Messi a marcat patru goluri în poarta lui Montreal

Lionel Messi a făcut împotriva celor de la Montreal unul dintre cele mai bune meciuri în tricoul celor de la Inter Miami. Argentinianul a fost neoprit, iar formația din Miami și-a consolidat poziția a doua în Conferința de Est din MLS. De altfel, a fost pentru prima dată când Leo Messi a marcat patru goluri într-o partidă oficială la Inter Miami. În acest moment, sud-americanul a ajuns la 98 de goluri și 54 de pase decisive în 111 meciuri pentru Inter Miami.

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Primul gol a părut și cel mai simplu. În minutul 40, Lionel Messi a trimis un șut plasat la colțul scurt, mingea a fost atinsă ușor de un adversar, apoi l-a lovit în braț pe portarul lui Montreal și a intrat în plasă pentru 2-1. Casemiro deschisese scorul cu 20 de minute mai devreme, iar Herbers egalase în minutul 37. Au existat platforme care au trecut golul ca fiind, de fapt, un autogol al fundașului Luca Petrasso, însă site-ul MLS l-a creditat pe Lionel Messi ca fiind autorul acestei reușite.


În minutul 52, Messi a adus aminte de perioada de la Barcelona. A croșetat prin apărarea adversă lăsând în spate trei adversari și a marcat cu dreptul la colțul lung pentru 3-1.

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În minutul 80, Messi i-a pasat decisiv lui Luis Suarez, iar trei minute mai târziu avea să facă hattrick-ul, din pasa lui Rodrigo de Paul, după ce l-a lobat elegant pe portarul advers de la 10 metri.

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Lionel Messi, golgheter în MLS

Ultimul gol al meciului avea să fie din nou opera singurului jucător din istoria fotbalului care a reușit să câștige opt „Baloane de Aur” – Lionel Messi. În minutul 90+6, acesta a trimis un șut perfect din lovitură liberă, fără speranțe pentru portarul Thomas Gillier.

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Cu cele patru goluri marcate, Lionel Messi a ajuns la 18 reușite în actualul sezon din MLS, în 19 meciuri jucate, fiind cel mai bun marcator al campionatului. Al doilea clasat este Petar Musa, de la Dallas, cu 16 reușite.

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