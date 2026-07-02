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Ce a păţit marele Messi la controlul vamal din SUA! A izbucnit în hohote de râs când a văzut ce i-au găsit unui coleg din naţională

Lionel Messi și naționala Argentinei se pregătesc de meciul cu Capul Verde din 16-imile turneului final. Fără să joace încă, starul lui Inter Miami a oferit imaginea zilei la Cupa Mondială 2026.
Adrian Baciu
02.07.2026 | 14:15
Ce a patit marele Messi la controlul vamal din SUA A izbucnit in hohote de ras cand a vazut ce iau gasit unui coleg din nationala
SPECIAL FANATIK
Cum a reacționat Lionel Messi în momentul în care a fost supus controlului pe aeroport. Imaginea este virală. Sursa foto: hepta.ro / X / colaj Fanatik
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Lionel Messi (39 de ani) și naționala Argentinei, deținătoare trofeului după Campionatul Mondial din Qatar 2022, vor juca în noaptea de vineri spre sâmbătă (3 spre 4 iulie), contra naționalei statului Capul Verde. Pe Hard Rock Stadium din Miami, sud-americanii pleacă mari favoriți. Până să pună piciorul pe gazonul stadionului din Florida, Messi a oferit imaginea zilei la Cupa Mondială 2026.

Imaginea virală cu Lionel Messi în timpul controlului pe aeroport, la Cupa Mondială 2026

Argentina vs Capul Verde este un veritabil duel între o uriașă favorită la trofeul Cupei Mondiale și o echipă outsider. Naționala din Africa a început turneul final tot cu un meci contra unui ”balaur”. Pe 15 iunie, pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, Joao Paulo și colegii săi au scos un 0-0 istoric contra campioanei de la EURO 2024, Spania.

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În urmă cu câteva ore, Messi, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez și ceilalți componenți din naționala sud-americană au călătorit către orașul unde va avea loc disputa. Înainte de a decola către aeroportul din Miami, ca orice cetățean de rând, starurile de peste 800 de milioane de euro din lotul lui Lionel Scaloni au trecut prin filtrul de control aferent.

Pe durata verificărilor de rutină, Lionel Messi a oferit imaginea zilei. În momentul în care angajații de la Administrația pentru Securitatea Transporturilor (TSA) au început controlul, cel mai bun fotbalist din lume al ultimelor decenii a avut o criză de râs, spre deliciul internauților. Imaginea a devenit rapid virală pe toate platformele de socializare pe unde a fost distribuită. Messi s-a amuzat că lui Romero, agenţii i-au găsit o brichetă uriaşă în bagaj.

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Cum au reacționat fanii care au văzut aceste imagini cu Messi

Pe cele mai importante site-uri de social media, reacțiile pe seama imaginilor petrecute pe aeroportul din Statele Unite au venit instant. ”Jucătorii din selecționata Argentinei au fost supuși unui control strict de securitate al TSA înainte de a călători la Miami pentru a juca în optimile de finală împotriva Capului Verde. 

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Chiar și cel mai mare jucător din istoria fotbalului trebuie să respecte regulile și controalele TSA. Totuși, Messi a privit situația cu un zâmbet uriaș și o atitudine foarte frumoasă și calmă”, a scris un internaut, pe X (fostul Twitter).

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”Momentele în care Lionel Messi este căutat cu detectorul la punctul de securitate au fost surprinse de camere. Expresia feței sale în timpul verificării și reacția sa naturală au devenit virale în scurt timp. O singură privire a fost suficientă pentru a spune totul”, a spus un alt internaut pe aceeași platformă.

Iată și alte reacții:

  • Chiar și GOAT-urile (cei mai buni din istorie) trebuie să treacă prin securitatea aeroportului. Lionel Messi și echipa Argentinei au fost supuși detectoarelor de metale la sosirea în Miami, înainte de confruntarea lor din 16-imile Cupei Mondiale FIFA. Reacția lui Messi a fost neprețuită.
  • Lionel Messi și lotul Argentinei trecând prin controlul de securitate al aeroportului înainte de a se îmbarca în zborul lor către Miami pentru a înfrunta Capul Verde în faza șaisprezecimilor. Asta ar putea fi cea mai lungă așteptare pe care Messi a avut-o vreodată pentru ceva… mai lungă decât îi ia să dribleze patru fundași și să marcheze sau să dea o pasă decisivă.
  • În America, nici măcar lui Lionel Messi nu i se acordă privilegii!
  • Să privești cum Argentina se îmbarcă în avion este o imagine reconfortantă: Data viitoare când te enervezi din cauza TSA, amintește-ți doar că până și Messi trece prin detectorul de metale.
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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