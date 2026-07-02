Ce a păţit marele Messi la controlul vamal din SUA! A izbucnit în hohote de râs când a văzut ce i-au găsit unui coleg din naţională

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Lionel Messi (39 de ani) și naționala Argentinei, deținătoare trofeului după Campionatul Mondial din Qatar 2022, vor juca în noaptea de vineri spre sâmbătă (3 spre 4 iulie), contra naționalei statului Capul Verde. Pe Hard Rock Stadium din Miami, sud-americanii pleacă mari favoriți. Până să pună piciorul pe gazonul stadionului din Florida, Messi a oferit imaginea zilei la Cupa Mondială 2026.

Imaginea virală cu Lionel Messi în timpul controlului pe aeroport, la Cupa Mondială 2026

Argentina vs Capul Verde este un veritabil duel între o uriașă favorită la trofeul Cupei Mondiale și o echipă outsider. Naționala din Africa a început turneul final tot cu un meci contra unui ”balaur”. Pe 15 iunie, pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, Joao Paulo și colegii săi au scos un 0-0 istoric contra campioanei de la EURO 2024, Spania.

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În urmă cu câteva ore, au călătorit către orașul unde va avea loc disputa. Înainte de a decola către aeroportul din Miami, ca orice cetățean de rând, starurile de peste 800 de milioane de euro din lotul lui Lionel Scaloni au trecut prin filtrul de control aferent.

Pe durata verificărilor de rutină, Lionel Messi a oferit imaginea zilei. În momentul în care angajații de la Administrația pentru Securitatea Transporturilor (TSA) au început controlul, cel mai bun fotbalist din lume al ultimelor decenii a avut o criză de râs, spre deliciul internauților. Imaginea a devenit rapid virală pe toate platformele de socializare pe unde a fost distribuită. Messi s-a amuzat că lui Romero, agenţii i-au găsit o brichetă uriaşă în bagaj.

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🇦🇷 Así fue la llegada de Lionel Messi a Miami. El capitán de la Selección Argentina arribó bajo un fuerte operativo de seguridad y ya palpita el cruce ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. — Ecos Diarios (@ecos_diarios)

Cum au reacționat fanii care au văzut aceste imagini cu Messi

Pe cele mai importante site-uri de social media, au venit instant. ”Jucătorii din selecționata Argentinei au fost supuși unui control strict de securitate al TSA înainte de a călători la Miami pentru a juca în optimile de finală împotriva Capului Verde.

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Chiar și cel mai mare jucător din istoria fotbalului trebuie să respecte regulile și controalele TSA. Totuși, Messi a privit situația cu un zâmbet uriaș și o atitudine foarte frumoasă și calmă”, a scris un internaut, pe X (fostul Twitter).

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”Momentele în care Lionel Messi este căutat cu detectorul la punctul de securitate au fost surprinse de camere. Expresia feței sale în timpul verificării și reacția sa naturală au devenit virale în scurt timp. O singură privire a fost suficientă pentru a spune totul”, a spus un alt internaut pe aceeași platformă.

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