Lionel Messi a scris istorie în Argentina – Algeria 3-0. L-a egalat pe Klose şi i-a şters recordul lui Cristiano Ronaldo

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Lionel Messi a avut o prestaţie imperială în Argentina – Algeria 3-0, în prima etapă din Grupa J de la Campionatul Mondial 2026. Starul argentinian a reuşit să marcheze un hattrick, ceea ce l-a propulsat pe primul loc în topul golgheterilor all-time al competiţiei, dar şi să corecteze un record deţinut de Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi, hattrick în Argentina – Algeria la 39 de ani fără o săptămână

La meciul 200 în tricoul naţionalei Argentinei, Lionel Messi l-a învins prima oară pe Luca Zidane în minutul 5, însă reuşita a fost anulată pentru o poziţie de ofsaid. După 12 minute, argentinianul a reuşit un golazo, cu un şut de la distanţă. După pauză, în minutul 60 a venit dubla, iar în minutul 76 a intrat în istorie cu cel de-al treilea gol.

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Cu cele trei goluri, Lionel Messi a devenit cel mai bătrân autor al unui hattrick, la 39 de ani fără o săptămână. Recordul fusese stabilit în 2018, când Cristiano Ronaldo înscria o triplă, la 33 de ani şi 122 de zile, în meciul Portugalia – Spania 3-3.

Lionel Messi l-a egalat pe Miroslav Klose în topul golgheterilor all-time la Campionatul Mondial

Tripla din l-a urcat pe Lionel Messi pe primul loc în topul golgheterilor all-time din istoria Campionatului Mondial, la egalitate cu Miroslav Klose, ambii cu 16 goluri marcate. Astfel, argentianul are toate şansele să-l depăşească pe fostul atacant german, însă va avea concurenţă puternică din partea lui Kylian Mbappe.

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şi a ajuns la 14 goluri la Campionatul Mondial. În aceste condiţii, CM 2026 va avea şi o bătălie directă pentru primul loc în topul golgherilor all-time din istoria competiţiei.

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Clasamentul all-time al marcatorilor la Campionatul Mondial

Miroslav Klose (Germania) şi Lionel Messi (Argentina) – 16 goluri Ronaldo (Brazilia) – 15 goluri Gerd Muller (Germania) şi Kylian Mbappe (Franţa) – 14 goluri Just Fontaine (Franţa) – 13 goluri Pele (Brazilia) – 12 goluri