Lionel Messi, aproape de o accidentare gravă în Venezuela – Argentina. Presa a luat foc: „Intrare criminală”

Argentina a obținut o victorie categorică la Caracas, scor 3-1, în fața Venezuelei, dar putea să-și piardă cel mai important jucător. În minutul 29, Lionel Messi s-a prăbușit pe gazon după un fault extrem de dur comis de Adrian Martinez.

Proaspăt intrat pe teren, fundașul și-a călcat adversarul cu crampoanele pe tibie și a văzut cartonașul roșu, imediat după intervenția sistemului VAR. Chiar dacă a continuat partida, s-ar putea resimți după această intrare pe care jurnaliștii din țara natală au catalogat-o fără rețineri drept „criminală”.

„Intrare criminală asupra lui Messi și eliminare cu VAR în Venezuela – Argentina. Martinez a văzut cartonașul roșu după o intrare groaznică asupra lui La Pulga”, au scris cei de la TyC Sports, imediat după fluierul final al meciului.

După șapte etape, Argentina are 15 puncte și se află pe locul al doilea, la 6 lungimi în spatele eternei rivale Brazilia, cu care va da piept chiar duminică, 5 septembrie, pe „Corinthians Arena” din Sao Paulo.

Primele patru clasate vor merge direct la Mondial, în vreme ce a cincea va trebui să treacă de un baraj. Turneul final va avea loc peste aproximativ un an și jumătate, în Qatar.

Având în vedere că selecționerul „pumelor” nu concepe să nu-l folosească și în următoarele două partide din acest debut de septembrie (n.r. cu Brazilia și Bolivia), Messi ar putea deveni indisponibil pentru PSG, având în vedere că duelul cu Clermont vine la mai puțin de două zile după acțiunea echipei naționale.

Venezuela down to 10 men after this horror Luiz Martinez tackle on Messi.

A potential leg-breaker.

— 2021/22 Football Season (@JoySportsGH)