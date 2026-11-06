Lionel Messi, atacat dur după retragerea lui Cristiano Ronaldo: „Nu e prost, știe să citească”

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După ce Lionel Messi (39 de ani) s-a retras de la naționala Argentinei, Cristiano Ronaldo (41 de ani) a transmis un mesaj public pentru rivalul său din ultimii 20 de ani. La fel a procedat și după ce sud-americanul și-a pierdut tatăl. Cu toate acestea, la 24 de ore după ce de la națională, starul lui Inter Miami încă nu a reacționat, iar mulți oameni l-au criticat, în timp ce fanii săi i-au luat apărarea.

Lionel Messi, luat la rost pentru „aroganță” după retragerea lui Cristiano Ronaldo

Chiar dacă nu au fost niciodată prieteni, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi s-au respectat întotdeauna. Nici nu putea fi altfel după ce au împărțit scena fotbalului mondial timp de două decenii, cu 10 ediții ale „Balonului de Aur” în care doar cei doi au fost câștigători.

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Tocmai de aceea, portughezul a scris câteva rânduri pe contul său de Instagram pentru Leo Messi atât după retragerea de la națională, cât și după moartea tatălui său, însă acest gest nu s-a întâmplat reciproc, cel puțin până acum. Cel mai mare marcator din istoria fotbalului În secțiunea de comentarii, dar și prin postări individuale, sute de fotbaliști și foști fotbaliști au reacționat, mai puțin Lionel Messi.

„Fanii l-au criticat dur pe Lionel Messi pentru tăcerea sa, amintind mesajul transmis de Cristiano Ronaldo pe rețelele sociale atât când s-a retras din naționala Argentinei, cât și când i-a murit tatăl. Aceștia îl numesc ‘arogant'”, a scris FOX Sports.

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Fanii lui Messi îi iau apărarea argentinianului

Chiar dacă pe terenul de fotbal rivalitatea fotbalistică dintre cei doi a fost una constructivă, nu se poate spune același lucru și în rândul fanilor. Suporterii celor doi giganți sunt extrem de fanatici atunci când vine vorba despre idolul lor, iar acest lucru face ca, de multe ori, ura pentru rival să fie mai mare decât iubirea pentru fotbalistul favorit.

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Bineînțeles, și cu această ocazie au existat multe voci din partea suporterilor care l-au apărat pe Leo Messi și l-au atacat pe Cristiano Ronaldo, numindu-l „fals” pe atacantul portughez și susținând că nu merită vreun mesaj din partea lui Messi: „Messi nu l-a invitat niciodată în secțiunea lui de comentarii. Dragostea falsă nu îl impresionează”; „După ce l-a înțepat pe Messi în tot acest timp, acum vreți comentarii frumoase. Dați-i drumul de aici! Bine că Messi nu i-a răspuns acestui clovn”; „Lui Messi nu îi place să iasă în evidență sau să facă ceva doar pentru imagine. Știm cu toții ce crede de fapt Ronaldo despre el, iar comentariul lui a fost făcut doar pentru imagine”; „Messi nu e prost, știe să citească printre rânduri. Știe că Ronaldo nu are pic de dragoste pentru el. Încetați cu prostiile astea”, au fost câteva dintre reacțiile suporterilor.

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