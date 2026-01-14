Lionel Messi, cec în alb pentru a deveni adversarul lui Ronaldo în Liga Stelelor: „Îi dau cât vrea, pe cât timp vrea, chiar și pe viață”

ADVERTISEMENT

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au împărțit scena mondială în ultimele aproape două decenii. La finalul carierei, unul a ales Arabia Saudită, în timp ce celălalt a mers în Statele Unite ale Americii. Al Ittihad, campioana Arabiei Saudite, este gata să-i ofere oricând un cec în alb.

Al Ittihad a pus ochii pe Lionel Messi! Cec în alb pentru superstarul argentinian

În acest moment, Cristiano Ronaldo este cel mai bine plătit fotbalist din lume, iar salariul său la Al Nassr se ridică la 200 de milioane de euro pe sezon. Lionel Messi nici măcar nu se apropie de această sumă în Statele Unite ale Americii, însă ar putea chiar să o depășească dacă ar alege să vină în Arabia Saudită.

Campioana en titre, Al Ittihad, la care mai joacă fotbaliști precum Kante și Benzema, și-l dorește cu insistență pe octuplul câștigător al Balonului de Aur, iar președintele Anmar Al Haili a dezvăluit că i-a făcut o ofertă fabuloasă, pe care deja a refuzat-o. Tot el a explicat că, în acest moment, i-ar face un contract în alb lui Leo Messi, fiind gata să-i accepte orice pretenție salarială.

„Dacă Messi este de acord să semneze cu Al Ittihad, i-aș oferi un contract în care ar putea câștiga oricât dorește, cât timp dorește, chiar și pe viață”, a explicat Anmar Al Haili, președintele campioanei din Arabia Saudită.

Lionel Messi a refuzat o ofertă de 1,4 miliarde de euro

După ce a plecat de la PSG, Lionel Messi s-a aflat în discuții cu mai multe echipe din Arabia Saudită, printre care și Al Ittihad, care i-a oferit un contract fabulos. Președintele echipei a dezvăluit că i-a pus pe masă sud-americanului nu mai puțin de 1,4 miliarde de euro pe trei ani de contract.

„Da, l-am contactat înainte, când i s-a încheiat contractul cu PSG. I-am oferit 1,4 miliarde de euro. A respins o ofertă atât de mare de dragul familiei sale, chiar dacă îi convinsesem. Cu toate acestea, nu a ezitat să o refuze pentru că familia este mai importantă decât banii. Îl respect, iar Al Ittihad îl va primi mereu înapoi; poate veni oricând dorește”, a mai explicat președintele lui Al Ittihad.

Lionel Messi a devenit campion în SUA și și-a prelungit contractul cu Inter Miami

Cel mai probabil, Leo Messi nu va mai juca pentru un alt club după ce va părăsi Inter Miami. Ajuns deja la o vârstă de 38 de ani, argentinianul

În al treilea sezon alături de formația din Statele Unite ale Americii, David Beckham i-a creat lui Messi mediul perfect pentru performanță la Miami, unde i-a adus la echipă doar sud-americani, în special argentinieni, și foști colegi de la FC Barcelona.