Lionel Messi, cel mai bun jucător de la Cupa Mondială! Jurnaliștii de pe mapamond nu au ținut cont de premiul FIFA

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Lionel Messi (39 de ani) a fost desemnat „Cel mai bun jucător” al Cupei Mondiale în urma unui sondaj global realizat de Asociația Internațională a Presei Sportive, la care au participat 472 de jurnaliști din 121 de țări, printre care se numără și România. Câștigătorul premiului „Golden Ball” acordat de FIFA, Rodri, nu s-a clasat în top 5 în această ierarhie.

Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială de către AIPS

Jurnaliștii sportivi de pe mapamond nu au fost de acord cu ierarhia realizată de FIFA, în care Rodri a fost desemnat câștigător, fiind urmat de Lionel Messi și Kylian Mbappe. În clasamentul realizat după sondajul AIPS, Messi a terminat pe primul loc, cu 1179 de puncte, la mare distanță de al doilea clasat, Mbappe (717 puncte).

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„Messi a fost ‘motorul’ echipei lui Lionel Scaloni, în special în momentele decisive, reușind opt goluri și patru pase decisive în cele opt meciuri ale unui turneu în care ‘La Albiceleste’ a devenit expertă în a smulge victoria din pragul înfrângerii și în a rezista în reprizele de prelungiri”, au notat cei de la .

Podiumul a fost completat de Jude Bellingham, urmat de alte două superstaruri, Erling Haaland și Lamine Yamal. , a terminat pe poziția a 6-a în această ierarhie, iar pe locul 7 se află un nume surprinzător: .

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Cum arată topul celor mai buni jucători de la Cupa Mondială, conform sondajului realizat de AIPS

Lionel Messi – 1179 puncte

Kylian Mbappe – 717 puncte

Jude Bellingham – 470 puncte

Erling Haaland – 460 puncte

Lamine Yamal – 304 puncte

Rodri – 285 puncte

Vozinha – 189 puncte

Harry Kane – 130 puncte

Mikel Oyarzabal – 118 puncte

Michael Olise – 91 puncte

Lionel Messi, singurul fotbalist desemnat de două ori „Cel mai bun jucător” la Cupa Mondială

Chiar dacă a ratat premiul „Golden Ball” în acest an în dauna lui Rodri, Lionel Messi rămâne singurul fotbalist care a fost desemnat în două rânduri „Cel mai bun jucător” la Cupa Mondială. Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată în 2014, când Argentina a pierdut finala contra Germaniei, iar apoi Messi a primit premiul și în 2022, după ce sud-americanii au cucerit trofeul.

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Premiul „Golden Ball” s-a acordat pentru prima dată în 1982, câștigătorul fiind italianul Paolo Rossi. De-a lungul timpului, acesta a mai fost câștigat de nume uriașe din istoria fotbalului mondial, precum Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane, Diego Forlan sau Luka Modric.