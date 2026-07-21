Lionel Messi, cel mai bun jucător de la Cupa Mondială! Jurnaliștii de pe mapamond nu au ținut cont de premiul FIFA

Lionel Messi (39 de ani) a fost desemnat „Cel mai bun jucător” al Cupei Mondiale în urma unui sondaj global realizat de Asociația Internațională a Presei Sportive, la care au participat 472 de jurnaliști din 121 de țări, printre care se numără și România. Câștigătorul premiului „Golden Ball” acordat de FIFA, Rodri, nu s-a clasat în top 5 în această ierarhie.
Jurnaliștii sportivi de pe mapamond nu au fost de acord cu ierarhia realizată de FIFA, în care Rodri a fost desemnat câștigător, fiind urmat de Lionel Messi și Kylian Mbappe. În clasamentul realizat după sondajul AIPS, Messi a terminat pe primul loc, cu 1179 de puncte, la mare distanță de al doilea clasat, Mbappe (717 puncte).
„Messi a fost ‘motorul’ echipei lui Lionel Scaloni, în special în momentele decisive, reușind opt goluri și patru pase decisive în cele opt meciuri ale unui turneu în care ‘La Albiceleste’ a devenit expertă în a smulge victoria din pragul înfrângerii și în a rezista în reprizele de prelungiri”, au notat cei de la AIPS.
Podiumul a fost completat de Jude Bellingham, urmat de alte două superstaruri, Erling Haaland și Lamine Yamal. Câștigătorul premiului „Golden Ball” acordat de FIFA, Rodri, a terminat pe poziția a 6-a în această ierarhie, iar pe locul 7 se află un nume surprinzător: Vozinha, portarul naționalei din Insulele Capului Verde.
Cum arată topul celor mai buni jucători de la Cupa Mondială, conform sondajului realizat de AIPS
Chiar dacă a ratat premiul „Golden Ball” în acest an în dauna lui Rodri, Lionel Messi rămâne singurul fotbalist care a fost desemnat în două rânduri „Cel mai bun jucător” la Cupa Mondială. Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată în 2014, când Argentina a pierdut finala contra Germaniei, iar apoi Messi a primit premiul și în 2022, după ce sud-americanii au cucerit trofeul.
Premiul „Golden Ball” s-a acordat pentru prima dată în 1982, câștigătorul fiind italianul Paolo Rossi. De-a lungul timpului, acesta a mai fost câștigat de nume uriașe din istoria fotbalului mondial, precum Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane, Diego Forlan sau Luka Modric.