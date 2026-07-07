Lionel Messi, cel mai slab executant de penalty-uri din istoria Cupei Mondiale. Cum s-a făcut de râs starul Argentinei la meciul cu Egipt

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În meciul jucat de Argentina în optimile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, la scorul de 1-0 pentru Egipt, Lionel Messi (39 de ani) a ratat un penalty. A fost al doilea astfel de moment pentru el la acest turneu final, după cel din partida cu Austria din faza grupelor.

Lionel Messi este oficial cel mai slab executant de penalty-uri din istoria Cupei Mondiale

Astfel, potrivit , starul de Inter Miami a devenit primul fotbalist din istorie care ratează două lovituri de la 11 metri la aceeași ediție de Campionat Mondial, bineînțeles fără a fi luate în considerare aici execuțiile de la loviturile de departajare. De asemenea, Messi este și primul jucător din istoria Mondialelor care ratează două penalty-uri la rând.

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AMAMOS! Messi errou o gol de pênalti contra o Egito. — QG do POP (@QGdoPOP)

Mai mult, a devenit acum și primul fotbalist din istoria turneelor finale mondiale care ajunge să rateze patru lovituri de pedeapsă per total, din opt tentative cu totul, din nou fără loviturile de departajare. În întreaga sa carieră de până acum, starul Argentinei a ajuns la un total de 34 de penalty-uri ratate. În schimb, a și transformat 116 lovituri de la 11 metri de-a lungul timpului în care a evoluat pentru FC Barcelona, Paris Saint-Germain, acum Inter Miami și

Ce recorduri negative a bifat Lionel Messi după ce a ratat penalty cu Egipt

La Mondial, lui Messi i s-a mai întâmplat să rateze din penalty și la ediția din 2022, din Qatar, în meciul cu Polonia, câștigat însă în cele din urmă de Argentina cu scorul de 2-0. De asemenea, și în 2018 în Rusia, în partida cu Islanda, încheiată la egalitate, scor 1-1. Pe de altă parte însă, să nu uităm totuși că

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De asemenea, Messi a devenit recent și primul fotbalist din istoria acestei competiții care înscrie în opt meciuri consecutive. În plus, este și cel mai bun pasator decisiv all-time la Mondiale, depășindu-l la acest capitol pe legendarul Diego Armando Maradona. Nu în ultimul rând, vedeta Argentinei are în continuare șanse mari la cucerirea titlului de golgheter la acest turneu final,

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