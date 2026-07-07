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Lionel Messi, cel mai slab executant de penalty-uri din istoria Cupei Mondiale. Cum s-a făcut de râs starul Argentinei la meciul cu Egipt

Lionel Messi mai bifează și recorduri negative la Campionatul Mondial! Starul Argentinei a mai ratat un penalty, de data aceasta în meciul cu Egipt din optimi
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.07.2026 | 19:44
Lionel Messi cel mai slab executant de penaltyuri din istoria Cupei Mondiale Cum sa facut de ras starul Argentinei la meciul cu Egipt
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Lionel Messi, cel mai slab executant de penalty-uri din istoria Cupei Mondiale. Foto: Profimedia
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În meciul jucat de Argentina în optimile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, la scorul de 1-0 pentru Egipt, Lionel Messi (39 de ani) a ratat un penalty. A fost al doilea astfel de moment pentru el la acest turneu final, după cel din partida cu Austria din faza grupelor.

Lionel Messi este oficial cel mai slab executant de penalty-uri din istoria Cupei Mondiale

Astfel, potrivit Opta, starul de Inter Miami a devenit primul fotbalist din istorie care ratează două lovituri de la 11 metri la aceeași ediție de Campionat Mondial, bineînțeles fără a fi luate în considerare aici execuțiile de la loviturile de departajare. De asemenea, Messi este și primul jucător din istoria Mondialelor care ratează două penalty-uri la rând.

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Mai mult, Lionel Messi a devenit acum și primul fotbalist din istoria turneelor finale mondiale care ajunge să rateze patru lovituri de pedeapsă per total, din opt tentative cu totul, din nou fără loviturile de departajare. În întreaga sa carieră de până acum, starul Argentinei a ajuns la un total de 34 de penalty-uri ratate. În schimb, a și transformat 116 lovituri de la 11 metri de-a lungul timpului în care a evoluat pentru FC Barcelona, Paris Saint-Germain, acum Inter Miami și naționala Argentinei.

Ce recorduri negative a bifat Lionel Messi după ce a ratat penalty cu Egipt

La Mondial, lui Messi i s-a mai întâmplat să rateze din penalty și la ediția din 2022, din Qatar, în meciul cu Polonia, câștigat însă în cele din urmă de Argentina cu scorul de 2-0. De asemenea, și în 2018 în Rusia, în partida cu Islanda, încheiată la egalitate, scor 1-1. Pe de altă parte însă, să nu uităm totuși că sud-americanul este în continuare cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Mondiale, cu 20 de reușite. 

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De asemenea, Messi a devenit recent și primul fotbalist din istoria acestei competiții care înscrie în opt meciuri consecutive. În plus, este și cel mai bun pasator decisiv all-time la Mondiale, depășindu-l la acest capitol pe legendarul Diego Armando Maradona. Nu în ultimul rând, vedeta Argentinei are în continuare șanse mari la cucerirea titlului de golgheter la acest turneu final, fiind însă într-o competiție acerbă din acest punct de vedere cu Erling Haaland și Kylian Mbappe. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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