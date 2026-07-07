Lionel Messi continuă să bată recorduri la Campionatul Mondial! Este unicul fotbalist care a atins această bornă fabuloasă

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Lionel Messi (39 de ani) a fost titularizat de Lionel Scaloni în meciul cu Egipt, din optimile de finală ale Campionatului Mondial, iar astfel superstarul sud-american ajunge la o cifră incredibilă la turneele finale.

Lionel Messi a bifat 30 de meciuri la Campionatul Mondial

Meciul dintre Argentina și Egipt reprezintă un moment unic în istoria Campionatului Mondial. Lionel Messi, cel mai bun marcator din istoria acestei competiții, a atins o bornă impresionantă în ceea ce privește prezențele la turneul final. După ce a fost titularizat de Lionel Scaloni, Messi a bifat al 30-lea meci la Campionatul Mondial, fiind singurul fotbalist din istorie care atinge acest număr. Această performanță a mai fost reușită doar în fotbalul feminin, de americanca Kristine Lilly.

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Kristine Lilly 🤝 Lionel Messi The only players in World Cup history to reach 30 appearances. | — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC)

Până acum, , iar fanii săi speră că va continua să marcheze, mai ales că recordul său de reușite este vânat de Kylian Mbappe. Chiar dacă francezul nu va reuși să-l depășească pe legendarul Lionel Messi la acest turneu final, cel mai probabil nu îi va fi dificil să o facă la următoarele ediții.

Argentina – Egipt aduce față în față două superstaruri la finalul carierei

Chiar dacă pare un duel dezechilibrat în ceea ce privește cele două loturi, la nivel individual se mai dă o bătălie. Este vorba despre confruntarea Lionel Messi – Mohamed Salah, ambii aflați la ultimul turneu final de Campionat Mondial.

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în ultimele 9 sezoane și este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Premier League, chiar dacă nu a reușit niciodată să-i deranjeze pe coloșii Lionel Messi și Cristiano Ronaldo din a-și împărți „Baloanele de Aur”. Africanii așteaptă sclipirea sa la acest meci extrem de important, însă Argentina pleacă cu prima șansă.

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