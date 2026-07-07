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Lionel Messi continuă să bată recorduri la Campionatul Mondial! Este unicul fotbalist care a atins această bornă fabuloasă

Deși a ajuns la 39 de ani, Lionel Messi face un turneu final de excepție și continuă să scrie istorie! La ce bornă senzațională a ajuns octuplul câștigător al „Balonului de Aur”
Ciprian Păvăleanu
07.07.2026 | 19:04
Lionel Messi continua sa bata recorduri la Campionatul Mondial Este unicul fotbalist care a atins aceasta borna fabuloasa
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Lionel Messi a ajuns la 30 de meciuri la Campionatul Mondial. Foto: Hepta.ro
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Lionel Messi (39 de ani) a fost titularizat de Lionel Scaloni în meciul cu Egipt, din optimile de finală ale Campionatului Mondial, iar astfel superstarul sud-american ajunge la o cifră incredibilă la turneele finale.

Lionel Messi a bifat 30 de meciuri la Campionatul Mondial

Meciul dintre Argentina și Egipt reprezintă un moment unic în istoria Campionatului Mondial. Lionel Messi, cel mai bun marcator din istoria acestei competiții, a atins o bornă impresionantă în ceea ce privește prezențele la turneul final. După ce a fost titularizat de Lionel Scaloni, Messi a bifat al 30-lea meci la Campionatul Mondial, fiind singurul fotbalist din istorie care atinge acest număr. Această performanță a mai fost reușită doar în fotbalul feminin, de americanca Kristine Lilly.

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Până acum, sud-americanul a înscris în fiecare meci de la CM 2026, iar fanii săi speră că va continua să marcheze, mai ales că recordul său de reușite este vânat de Kylian Mbappe. Chiar dacă francezul nu va reuși să-l depășească pe legendarul Lionel Messi la acest turneu final, cel mai probabil nu îi va fi dificil să o facă la următoarele ediții.

Argentina – Egipt aduce față în față două superstaruri la finalul carierei

Chiar dacă pare un duel dezechilibrat în ceea ce privește cele două loturi, la nivel individual se mai dă o bătălie. Este vorba despre confruntarea Lionel Messi – Mohamed Salah, ambii aflați la ultimul turneu final de Campionat Mondial.

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„Faraonul egiptean” a scris istorie pentru Liverpool în ultimele 9 sezoane și este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Premier League, chiar dacă nu a reușit niciodată să-i deranjeze pe coloșii Lionel Messi și Cristiano Ronaldo din a-și împărți „Baloanele de Aur”. Africanii așteaptă sclipirea sa la acest meci extrem de important, însă Argentina pleacă cu prima șansă.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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