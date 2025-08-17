Lionel Messi, „detronat” în SUA! A fost depășit de fostul coechipier al lui Radu Drăgușin

Son-Heung Min a părăsit-o pe Tottenham după un deceniu, pentru a semna cu gruparea americană Los Angeles FC. Transferul a avut un impact imens în SUA, iar fotbalistul asiatic l-a depășit pe Lionel Messi la un capitol important.

ADVERTISEMENT

Lionel Messi, devansat de Son Heung-Min în SUA

La doar două săptămâni după ce transferul său la Los Angeles FC a fost confirmat oficial, Son Heung-Min a urcat pe primul loc într-un clasament al celor mai vândute tricouri din sportul american, depășind nume uriașe precum Lionel Messi sau LeBron James.

Informația a fost dezvăluită de John Thorrington, co-președinte și manager general al celor de la LAFC. „Dacă luăm în considerare toată perioada de când a semnat cu LAFC, a vândut mai multe tricouri decât orice alt sportiv din lume”, a afirmat oficialul american pentru postul britanic .

ADVERTISEMENT

Totuși, Thorrington a insistat asupra faptului că impactul transferului ar trebui să se vadă și pe gazon. „Înțelepciunea acestui transfer nu va fi judecată doar prin prisma succesului comercial, va fi măsurată și de trofee și succesul de pe gazon.

Asta ne dorim cu adevărat. Sunt două aspecte diferite”, a declarat fostul internațional american. Momentan, LAFC ocupă locul 5 în clasamentul Conferinței de Vest din MLS, la 12 puncte de liderul San Diego FC, cu mențiunea că noua echipă a lui Son Heung-Min are trei meciuri în minus.

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin, mesaj emoționant după plecarea lui Son de la Tottenham

, cei doi contribuind la trofeul Europa League, cucerit în sezonul trecut de londonezi. După ce transferul sud-coreeanului la LAFC a fost oficializat, fundașul român a transmis un mesaj emoționant.

ADVERTISEMENT

„Căpitanul meu, când am ajuns la Spurs ai fost printre primii care m-au primit și m-au ajutat să mă integrez rapid în echipă. Ai fost mereu un exemplu, nu te-ai plâns niciodată și, cel mai important, ne-ai motivat constant, pe mine și pe colegii noștri, să atingem următorul nivel.

ADVERTISEMENT

Ești o persoană cu adevărat specială, unică, și unul dintre cei mai buni din acest sport. Îți doresc tot ce e mai bun în noul capitol al vieții tale”, a scris Radu Drăgușin pe Instagram. .