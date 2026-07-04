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Lionel Messi, dezamăgit după Argentina – Capul Verde! Ce le-a reproșat colegilor săi

Lionel Messi, prima reacție după ce Argentina s-a chinuit teribil cu Capul Verde! Ce l-a dezamăgit la jocul făcut de echipa lui: „Nu am reușit să facem asta”
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.07.2026 | 06:30
Lionel Messi dezamagit dupa Argentina Capul Verde Ce lea reprosat colegilor sai
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Lionel Messi, dezamăgit după Argentina - Capul Verde. Foto: Profimedia
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Lionel Messi (39 de ani) a vorbit deschis după ce Argentina a fost chinuită teribil de Capul Verde în 16-imile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. La Miami, campioana mondială en-titre a avut nevoie de prelungiri pentru a se califica mai departe, câștigând în cele din urmă cu scorul de 3-2.

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Ce a declarat Lionel Messi după Argentina – Capul Verde

La final, starul de la Inter Miami a dorit în primul rând să sublinieze faptul că nimeni din tabăra argentiniană nu s-a așteptat la o misiune ușoară în fața capoverdienilor și, de asemenea, i-a lăudat cu această ocazie pe adversari, evidențiind că aceștia au dovedit și cu ocazia duelului direct că sunt mai mult decât de temut, așa cum s-a întâmplat și în partidele tari din faza grupelor.

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Pe de altă parte însă, fostul fotbalist de la FC Barcelona și Paris Saint-Germain a mai transmis și că el și coechipierii săi nu au reușit în acest meci să se prezinte la cel mai bun nivel de joc al lor, părând bineînțeles destul de dezamăgit de această situație. „Am văzut ce a făcut Capul Verde în meciurile cu Spania și Uruguay. Știam că va fi un meci dificil. În fazele eliminatorii nu există adversari ușori. Uneori, oamenii tind să subestimeze alte naționale, însă noi eram convinși că ne așteaptă o partidă foarte grea. Asta face Cupa Mondială atât de specială!

Toate echipele sunt foarte apropiate ca valoare. Fiecare meci este extrem de dificil. Am dat tot ce am avut, indiferent dacă am jucat bine sau nu. Nu am reușit să ne exprimăm la cel mai înalt nivel”, a declarat Lionel Messi la finalul meciului Argentina – Capul Verde 3-2, după prelungiri, citat de jurnaliștii de la TyC Sports. 

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Lionel Messi, omul meciului Argentina – Capul Verde

După golul marcat în această partidă, Messi a ajuns la borna șapte reușite la turneul final nord-american și l-a depășit astfel din acest punct de vedere pe Kylian Mbappe, cel care a rămas cu șase goluri la același număr de meciuri jucate. De asemenea, starul argentinian s-a distanțat de rivalul său francez și la capitolul goluri per total la Campionatul Mondial, 20 față de 18.

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În plus, Lionel Messi a dat și centrarea din care s-a marcat al treilea gol al Argentinei contra Insulelor Capului Verde. Astfel, a ajuns la nouă pase decisive furnizate de-a lungul carierei la Mondiale, ajungând pe primul loc și la acest capitol și trecând din această perspectivă peste legendarul Diego Armando Maradona. În consecință, a fost declarat cel mai bun jucător de pe teren în partida de la Miami.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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