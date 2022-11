Lionel Messi, discurs-manifest după Argentina – Mexic 2-0: “Pentru noi acum a început un nou Mondial”

Argentina a învins Mexicul, scor 2-0, şi poate spera acum la calificarea în optimile de finală de la Campionatul Mondial 2022. Lionel Messi a fost omul meciului, , autor al unui gol spectaculos.

Ce a spus Lionel Messi după Argentina – Mexic 2-0: “Aveam nevoie de victorie pentru a depinde doar de noi”

După , Lionel Messi a avut un discurs-manifest şi a explicat modul prin care el şi colegii lui au obţinut victoria, una care le permite sud-americanilor să lupte pentru calificarea în optimile de finală.

“Era o partidă complicată cu Mexicul, care are un foarte bun selecţioner şi o echipă dură. În prima repriză am jucat aşa cum trebuia, cu intensitate.

După pauză ne-am calmat şi am început să controlăm, aşa că am putut să facem ceea ce voiam. Aveam nevoie de victorie pentru a depinde doar de noi. Am jucat aşa cum trebuia, eram obligaţi. E dificil să joci în astfel de condiţii.

Echipa a făcut un meci foarte bun, iar cei care au venit de pe bancă ne-au ajutat. Toţi suntem importanţi. Trebuie să ne gândim la ceea ce urmează, pentru că nu am realizat încă nimic. Este euforie, era necesară. Ştiam că trebuie să câştigăm, mai ales că pentru noi acum a început un nou Mondial. Nu putem să renunţăm acum. Toate meciurile sunt finale”, a spus Lionel Messi.

Lionel Messi recunoaşte că a avut probleme cu glezna: “Abia pe final a început să mă doară”

Încă dinaintea primului meci de la Campionat Mondial 2022, Argentina – Arabia Saudită 1-2, au existat semne de întrebare în privinţa lui Lionel Messi. Fotbalistul de 35 de ani a susţinut că a avut ceva probleme cu glezna, însă presa ar fi amplificat totul.

“Nu ştiu de ce s-a vorbit atât de mult, adevărul este că, acum câteva zile, toţi vorbeau de o problemă la gleznă, dar eu nu aveam nimic. Culmea este că abia pe final (n.r. de antrenament) a început să mă doară, dar totul a fost ok, m-am antrenat normal”, a dezvăluit argentinianul.

Cauzele înfrângerii surprinzătoare cu Arabia Saudită

Lionel Messi a vorbit şi despre înfrângerea Argentinei în faţa Arabiei Saudite, una dintre cele mai mari surprize din istoria Campionatului Mondial. Starul lui PSG a pus surpriza şi pe seama faptul că mai mulţi jucători din selecţionata lui Lionel Scaloni sunt la primul turneu final din carieră şi au avut emoţii la debut.

“Ne-a costat primul meci, mai ales că mulţi jucători sunt la primul Mondial. Nu am jucat aşa cum trebuia. Pentru câţiva centimetri, în meciul cu Arabia Saudită, nu am putut face 2-0”, a conchis Lionel Messi.