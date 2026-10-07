Lionel Messi, discurs plin de emoție după retragerea din naționala Argentinei: „Cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în viață”. Colegii săi, în lacrimi

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La finalul ultimului său meci în tricoul echipei Albiceleste, starul de la Inter Miami a ținut, așa cum se procedează de obicei în astfel de situații, un discurs. Vizibil emoționat, și-a găsit destul de greu cuvintele, dar tot a reușit în cele din urmă să se facă pe deplin înțeles. În acel timp, coechipierii săi, sau mai bine zis foștii săi coechipieri deja, au fost copleșiți de moment, cu o mențiune specială în acest sens pentru Enzo Fernandez, cel care chiar a izbucnit în lacrimi.

Ce a spus Lionel Messi după ce s-a retras din naționala Argentinei

În primul rând, Messi a vorbit despre cât de important a fost pentru el să poată reprezenta Argentina la cel mai înalt nivel posibil în lumea fotbalului: „E greu de spus ceva acum. Emoții mari, s-au petrecut foarte multe lucruri, vă mulțumesc. Nu pot decât să vă mulțumesc, așa cum v-am spus și în scrisoarea de despărțire. Am jucat 20 de ani pentru naționala Argentinei, niciodată nu am încetat să lupt. Să joc pentru Argentina e cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în viață. Am fost foarte aproape să îndeplinim visul unei națiuni și să câștigăm titlul mondial și în Statele Unite. Am dat totul, a fost o competiție foarte stresantă pentru noi, mai ales meciul cu Anglia (n.r. moment în care fanii argentinieni de pe stadion izbucnesc în urale).

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Le mulțumesc colegilor mei pentru că au fost alături de mine pe acest drum, am fost campioni ai lumii, am câștigat Copa America, Finalissima. Sunt foarte mândru că am fost coleg cu acești oameni. Am fost înconjurat de lei, războinici care și-au dat viața. Poate că am uitat unele lucruri pe care voiam să le spun. Mulțumim pentru tot sprijinul pe care l-am primit din toată Argentina.

Sunt recunoscător pentru tot ceea ce am trăit. Ați fost peste tot alături de noi, în această seară stadionul a fost plin. Aici am trăit una dintre cele mai frumoase partide din viața mea, primul meci după Cupa Mondială din 2022. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Îmi va fi foarte dor de voi, de tricoul naționalei, dar trebuie să îi încurajați pe acești băieți în continuare”.

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Lionel Messi, apel către suporterii argentinieni

În final, Lionel Messi a transmis un mesaj de unitate în ceea ce privește viitorul echipei naționale a Argentinei. „Mereu vom fi uniți. Când suntem uniți, suntem mai puternici decât oricine. Vor fi și vremuri grele. Ca să atingi obiective foarte importante trebuie să ai un grup unit. În momentele dificile se vede forța grupului.

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Când nu ai un grup puternic, e foarte greu să reușești lucruri importante. Noi am fost un grup extraordinar și de asta am făcut tot ce am făcut. Adevărul e că am vorbit mai mult decât niciodată. Nu vreau să părăsesc terenul. Sunt mândru că sunt argentinian și că am petrecut atâția ani alături de voi. Vă mulțumesc tuturor!”, a mai spus la finalul meciului de retragere.