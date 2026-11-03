Sport

Lionel Messi, extrem de afectat de tragedia din Spania. Ce mesaj a transmis

Gabriel-Alexandru Ioniță
03.11.2026 | 18:55
Lionel Messi extrem de afectat de tragedia din Spania Ce mesaj a transmis
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Lionel Messi, extrem de afectat de tragedia din Spania. Foto: colaj Fanatik / Hepta
Lionel Messi, profund afectat de tragedia din Spania. Ce mesaj a transmis starul argentinian după moartea lui Jesus de Miguel: „Nu am cuvinte”
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Lionel Messi (39 de ani) a reacționat prin intermediul unui mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare după tragedia care a cutremurat fotbalul din Spania, și nu numai. Este vorba bineînțeles despre moartea lui Jesus de Miguel, atacantul celor de la Tenerife, la 30 de ani, survenită în urma unui contact dur cu portarul lui FC Andorra.

Mesajul transmis de Lionel Messi după moartea lui Jesus de Miguel

Momentul șocant s-a petrecut în cursul zilei de luni, în timpul meciului jucat de cele două echipe în liga a doua din Spania. Fotbalistul de la Tenerife a fost dus de urgență la spital după ce a rămas inert pe gazon în urma coliziunii respective, iar în dimineața zilei de marți a fost declarat decesul său în spital, ca urmare a unui stop cardiac.

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În acest context cu adevărat tragic, Messi, un fotbalist care, după cum se știe deja foarte bine, a scris istorie în fotbalul din Spania, în tricoul celor de la FC Barcelona, și care de altfel a fost lansat ca un star mondial în această țară, a simțit nevoia să își manifeste compasiunea și susținerea pentru familia și apropiații lui Jesus de Miguel.

„Nu am cuvinte. Transmit cele mai sincere condoleanțe și putere familiei și prietenilor săi. Odihnească-se în pace”, a scris Lionel Messi pe Instagram după tragedia din Spania. De asemenea, și fostul coechipier al lui Messi de la FC Barcelona, Gerard Pique (39 de ani), a fost extrem de afectat după această întâmplare realmente șocantă.

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Cum a reacționat Gerard Pique, proprietarul lui FC Andorra

Cu atât mai mult cu cât fostul fundaș central este chiar proprietarul celor de la FC Andorra și în aceste condiții chiar a fost prezent pe stadion la meciul fatidic. „Îmi pare rău din tot sufletul. Odihnește-te în pace, Jesús”, a scris și Gerard Pique pe rețelele de socializare în acest context teribil.

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Postarea lui Lionel Messi de pe Instagram
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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