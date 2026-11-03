Lionel Messi, extrem de afectat de tragedia din Spania. Ce mesaj a transmis

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Lionel Messi (39 de ani) a reacționat prin intermediul unui mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare după tragedia care a cutremurat fotbalul din Spania, și nu numai. Este vorba bineînțeles despre , atacantul celor de la Tenerife, la 30 de ani, survenită în urma unui contact dur cu portarul lui FC Andorra.

Mesajul transmis de Lionel Messi după moartea lui Jesus de Miguel

Momentul șocant s-a petrecut în cursul zilei de luni, în timpul meciului jucat de cele două echipe în liga a doua din Spania. Fotbalistul de la Tenerife a fost dus de urgență la spital după ce a rămas inert pe gazon în urma coliziunii respective, iar în dimineața zilei de marți a fost declarat decesul său în spital, ca urmare a unui stop cardiac.

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În acest context cu adevărat tragic, Messi, un fotbalist care, după cum se știe deja foarte bine, a scris istorie în fotbalul din Spania, în tricoul celor de la FC Barcelona, și care de altfel a fost lansat ca un star mondial în această țară, a simțit nevoia să își manifeste compasiunea și susținerea pentru familia și apropiații lui Jesus de Miguel.

„Nu am cuvinte. Transmit cele mai sincere condoleanțe și putere familiei și prietenilor săi. Odihnească-se în pace”, a scris Lionel Messi pe Instagram după tragedia din Spania. De asemenea, și fostul coechipier al lui Messi de la FC Barcelona, Gerard Pique (39 de ani), a fost extrem de afectat după această întâmplare realmente șocantă.

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Cum a reacționat Gerard Pique, proprietarul lui FC Andorra

Cu atât mai mult cu cât fostul și în aceste condiții chiar a fost prezent pe stadion la meciul fatidic. „Îmi pare rău din tot sufletul. Odihnește-te în pace, Jesús”, a scris și Gerard Pique pe rețelele de socializare în acest context teribil.