Lionel Messi, făcut praf după ce a aplaudat discursul lui Donald Trump despre războiul din Iran: „Absolut dezgustător, deplorabil”

Lionel Messi, criticat extrem de dur după imaginile în care a apărut alături de Donald Trump: „Își încheie cariera cu un capitol neprofesionist și deplorabil”
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.03.2026 | 23:11
Lionel Messi facut praf dupa ce a aplaudat discursul lui Donald Trump despre razboiul din Iran Absolut dezgustator deplorabil
Lionel Messi și jucătorii de la Inter Miami alături de Donald Trump. Foto: Hepta
Lionel Messi și întreaga delegație a celor de la Inter Miami au fost primiți de Donald Trump la Casa Albă. Președintele american i-a invitat pe fotbaliști și antrenori chiar în Biroul Oval, așa cum e tradiție în SUA de ceva timp, pentru a-i felicita pe aceștia pentru faptul că în stagiunea trecută au câștigat titlul de campioni în MLS.

Lionel Messi a fost pus la zid după ce a aplaudat discursul lui Donald Trump despre războiul din Iran

Cu ocazia conferinței de presă organizate cu această ocazie, Trump a fost întrebat, în mod inevitabil practic, și despre războiul din Iran. Bineînțeles că liderul american nu a ratat cu acest prilej șansa de a ridica în slăvi operațiunea desfășurată în aceste zile de armata Statelor Unite ale Americii, în colaborare cu forțele militare israeliene, în Iran.

„Armata americană, alături de minunații parteneri din Israel, continuă să își demoleze inamicul, mult înainte de estimările inițiale și la un nivel pe care nimeni nu l-a mai văzut vreodată. Oamenii noștri fac o treabă grozavă, din nou. Cea mai grozavă armată care s-a văzut vreodată”, a spus Donald Trump. 

Acesta a fost momentul în care cei prezenți în sală au început să aplaude. Fotbaliștii lui Inter Miami, inclusiv Lionel Messi, au făcut același lucru. Ulterior, starul argentinian și-a atras foarte multe critici în spațiul internațional, în special din partea arabă, pentru acest gest, întrucât s-a considerat că el nu a făcut în momentele respective practic decât să își arate susținerea pentru Trump în contextul războiului din Iran, chiar dacă se poate spune și că este adevărat că Messi a părut destul de stânjenit în acele clipe.

Cristiano Ronaldo a fost adus și el în discuție

Așadar, se poate crede că a aplaudat doar din complezență, după ce toată lumea începuse să facă asta. Chiar și în aceste condiții însă, criticii săi au simțit nevoia să sublinieze că în acest război mor inclusiv oameni nevinovați, chiar și copii, iar un sportiv de o asemenea talie nu se poate asocia sub nicio formă cu așa ceva.

„Oameni care nu gândesc și care nu au empatie”, a scris, de exemplu, Ali Abunimah, jurnalist palestinian cu cetățenie americană, pe rețelele de socializare, citat de Al Jazeera. De asemenea, Leyla Hamed, jurnalistă din Spania de origine arabă, a punctat: „Trump anunță cu lejeritate că a bombardat Iranul în fața jucătorilor de la Inter Miami. Știe exact ce face folosindu-se de acești atleți, iar ei s-au lăsat atrași în așa ceva. Când te gândești că majoritatea acestor fotbaliști au copii…”. 

Nu în ultimul rând, un alt jurnalist de origine palestiniană, Abubaker Abed, a apreciat că Lionel Messi s-a descalificat prin acest gest și a pus o mare pată neagră pe finalul carierei sale. De asemenea, el l-a introdus în această ecuație și pe Cristiano Ronaldo. 

„Absolut dezgustător. Mai întâi Ronaldo, iar acum Messi care aplaudă. Fotbalul e mort. Messi și Ronaldo își încheie cariera cu un capitol neprofesionist și deplorabil”, a transmis el, citat de givemesport.com. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
