Lionel Messi, gata să își ia rămas-bun! „Nu știu ce va urma”

Lionel Messi își pune fanii în alertă. Ce a declarat superstarul de la Inter Miami înainte de duelul cu Venezuela din preliminariile Campionatului Mondial.
Alex Bodnariu
29.08.2025 | 12:16
Lionel Messi gata sa isi ia ramasbun Nu stiu ce va urma
Argentina se pregătește deja pentru Campionatul Mondial din 2026. Lionel Messi a făcut un anunț care i-a îngrijorat pe fanii săi. El ar putea juca ultimul meci în țara natală în luna septembrie. „Pumele” se vor duela pe teren propriu cu Venezuela, iar multiplul câștigător al Balonului de Aur a precizat că partida va fi una cu totul specială.

Ultimul meci al lui Lionel Messi în Argentina!? Declarație misterioasă dată de vedeta de la Inter Miami

Naționala de seniori a Argentinei a obținut deja biletele la mondialul american de anul viitor, iar pe 4 septembrie va juca ultimul meci din calificări pe teren propriu. Asta înseamnă că ar putea fi, în același timp, ultima partidă pe care Lionel Messi o va juca pe „El Monumental” din Buenos Aires.

Federația nu a stabilit vreun meci amical pentru anul 2026 acasă în Argentina, iar Lionel Messi a anunțat public că toată familia sa va fi prezentă pe „El Monumental” pentru confruntarea cu Venezuela. Momentul se anunță a fi unul cu totul special, iar prețurile încep de la 85 de euro.

„Va fi un meci foarte special pentru mine, deoarece este ultimul de acasă în calificările pentru Cupa Mondială. Nu știu dacă ulterior vom mai avea amicale programate în Argentina, așa că toată familia mea va fi acolo. Îl vom trata ca pe un rămas-bun acasă, fiindcă nu știu ce va urma”, a precizat Lionel Messi.

Lionel Messi, gata de un nou trofeu

Ajuns deja la 38 de ani, Lionel Messi pare că face primii pași spre retragerea din fotbalul profesionist. Mai mult ca sigur va fi convocat pentru Mondialul din 2026, însă după turneul final din America de Nord, viitorul său pare incert.

