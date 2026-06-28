Lionel Messi, gol direct din lovitură liberă în Iordania – Argentina 1-3, chiar sub ochii lui Istvan Kovacs. Video

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Spectacol total în meciurile Argentinei. Lionel Messi a punctat și în duelul cu Iordania, ultimul din grupa J de la CM 2026. Sud-americanii s-au impus cu 3-1, însă golul direct din lovitură liberă al fotbalistului de 39 de ani a fost unul deosebit și s-a petrecut chiar sub ochii arbitrului central, Istvan Kovacs.

Gol superb din lovitură liberă pentru Lionel Messi în Iordania – Argentina 1-3

și-a făcut apariția pe teren în minutul 60, când a intrat alături de Almada și Mac Allister în locul lui Lo Celso, Lautaro Martinez și Nico Paz. Superstarul de 39 de ani nu s-a „abținut” și a marcat și în

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În minutul 80, la 2-1 deja în favoarea argentinienilor, tabela s-a modificat din nou. Lionel Messi a fost cel care și-a asumat responsabilitatea unei lovituri libere perpendiculare cu poarta. Fotbalistul celor de la Inter Miami a trimis direct în plasa interioară, de la 25 de metri, chiar sub ochii „centralului” Istvan Kovacs.

WHAT A FREEKICK GOAL MESSI — m 🇧🇷🇪🇸🇦🇷 (@pedrizard)

Un nou record pentru Lionel Messi la Campionatul Mondial

Lionel Messi nu se poate abține să nu acapareze titlurile ziarelor. Legendarul jucător a marcat în fiecare meci din grupele Campionatului Mondial 2026, ajungând la 6 reușite în total. El a mai bifat un record în istoria turneelor finale. Mai exact, lovitura sa liberă târzie din care a punctat contra Iordaniei l-a transformat în primul jucător care a marcat în șapte meciuri consecutive de la Cupa Mondială.

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El a început această serie împotriva Australiei, în optimile de finală ale ultimei Cupe Mondiale din Qatar, pe care Argentina a câștigat-o după penalty-uri într-o finală de povestit nepoților contra Franței. De asemenea, este prima dată când Argentina a câștigat toate meciurile dintr-o grupă a unui Campionat Mondial.

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15 milioane de euro valorează Lionel Messi în prezent

123 este numărul de goluri înscrise de Lionel Messi pentru Argentina