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Lionel Messi, gol direct din lovitură liberă în Iordania – Argentina 1-3, chiar sub ochii lui Istvan Kovacs. Video

Lionel Messi a marcat și în ultimul meci din grupa J de la CM 2026. Superstarul Argentinei a trimis o super execuție, direct din lovitură liberă, în poarta Iordaniei. Totul s-a petrecut sub ochii lui Istvan Kovacs.
Mihai Dragomir
28.06.2026 | 07:27
Lionel Messi gol direct din lovitura libera in Iordania Argentina 13 chiar sub ochii lui Istvan Kovacs Video
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Lionel Messi, gol superb la CM 2026 sub ochii lui Istvan Kovacs. Foto: Colaj FANATIK.
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Spectacol total în meciurile Argentinei. Lionel Messi a punctat și în duelul cu Iordania, ultimul din grupa J de la CM 2026. Sud-americanii s-au impus cu 3-1, însă golul direct din lovitură liberă al fotbalistului de 39 de ani a fost unul deosebit și s-a petrecut chiar sub ochii arbitrului central, Istvan Kovacs.

Gol superb din lovitură liberă pentru Lionel Messi în Iordania – Argentina 1-3

Lionel Messi, cel care a început meciul din postura de rezervă, și-a făcut apariția pe teren în minutul 60, când a intrat alături de Almada și Mac Allister în locul lui Lo Celso, Lautaro Martinez și Nico Paz. Superstarul de 39 de ani nu s-a „abținut” și a marcat și în cel de-al treilea meci din faza grupelor CM 2026, câștigat de sud-americani cu 3-1.

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În minutul 80, la 2-1 deja în favoarea argentinienilor, tabela s-a modificat din nou. Lionel Messi a fost cel care și-a asumat responsabilitatea unei lovituri libere perpendiculare cu poarta. Fotbalistul celor de la Inter Miami a trimis direct în plasa interioară, de la 25 de metri, chiar sub ochii „centralului” Istvan Kovacs.

Un nou record pentru Lionel Messi la Campionatul Mondial

Lionel Messi nu se poate abține să nu acapareze titlurile ziarelor. Legendarul jucător a marcat în fiecare meci din grupele Campionatului Mondial 2026, ajungând la 6 reușite în total. El a mai bifat un record în istoria turneelor finale. Mai exact, lovitura sa liberă târzie din care a punctat contra Iordaniei l-a transformat în primul jucător care a marcat în șapte meciuri consecutive de la Cupa Mondială.

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El a început această serie împotriva Australiei, în optimile de finală ale ultimei Cupe Mondiale din Qatar, pe care Argentina a câștigat-o după penalty-uri într-o finală de povestit nepoților contra Franței. De asemenea, este prima dată când Argentina a câștigat toate meciurile dintr-o grupă a unui Campionat Mondial.

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  • 1.90 este cota BETANO pentru pronosticul „Lionel Messi – golgheter” la CM 2026

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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