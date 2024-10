Lionel Messi, hat-trick fabulos în Inter Miami – New England Revolution. A bătut un record istoric al lui Ronaldo

Lionel Messi a mai bifat un record în prodigioasa lui carieră. Fotbalistul de 37 de ani a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri marcate, excluzând reușitele din penalty. A ajuns la 740 de astfel de goluri, cu unul mai mult decât eternul rival Cristiano Ronaldo.

A dat trei goluri în doar 11 minute

Messi a scris acest nou capitol din cariera lui, azi noapte, la Miami. Inter a învins cu 6-2 pe New England Revolution, meci în care Lionel a punctat de trei ori. Și nu oricum, ci doar în 11 minute. Toate au fost goluri din acțiune.

Argentinianul a intrat pe teren în minutul 58. A contribuit la golul de 3-2 al echipei sale, cu o pasă către Jordi Alba, care a centrat decisiv pentru Cremaschi. Apoi, a urmat hatt-trickul perfect. Goluri în minutele 78, 81 și 89.

Ultimul l-a făcut să-l depășească pe Ronaldo. Portughezul a înscris și el în ultima etapă, pentru Al Nassr, dar din penalty. Cele 740 de goluri ale lui Messi, care n-au fost de la punctul cu var, sunt împărțite astfel: 88 la națională și 652 la echipele de club (Barcelona, PSG și Inter Miami).

L-a depășit pe Cristiano Ronaldo

În duelul general, Ronaldo are însă mai multe goluri ca Messi. Procentual, argentinianul stă totuși mai bine. Are un gol la 104 minute. CR 7 are un gol la 112 minute. Cifrele lor, goluri, meciuri și contribuții, arată astfel:

Ronaldo: 907 goluri – 255 pase de gol – 1245 meciuri

Messi: 849 goluri – 377 pase de gol – 1078 meciuri

Lionel Messi are un sezon fantastic în MLS. În 19 meciuri, el a marcat 20 de goluri și a dat 17 pase de gol. Echipa lui a câștigat sezonul regulat al Conferinței de Est și este la trei victorii de primul titlu din campionatul nord-american.

Hatt – trickul de azi noapte este al doilea reușit în decurs de patru zile. Marți, fotbalistul de 37 de ani a marcat trei goluri pentru Argentina în meciul cu Bolivia, din preliminariile CM 2026

Și totuși, nu e socotit cel mai bun din istorie

În ciuda performanțelor sale fabuloase, Messi nu este socotit de toată lumea cel mai bun fotbalist din istorie.

„Mă bucur că Messi a câștigat Balonul de Aur de 8 ori. Am fost prieteni la Barcelona. Dar nu-mi place să fac comparații și mi-e greu să zic că a fost cel mai bun din toate timpurile.

Au fost Maradona, Pele, Ronaldo Nazario… E greu să spui că Messi i-a depășit. Nu pot să spun decât că e cel mai bun din generația lui, a declarat marele Ronaldinho”, potrivit Sportbible.com.