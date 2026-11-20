Topul actualizat al salariilor din MLS a fost dezvăluit. De notat că este vorba doar despre banii încasați de fotbaliști per sezon din salariile „de bază”, fără a fi luate în calcul în această analiză și bonusurile de performanță stipulate în contractele lor. În mod evident, nu ne referim aici nici la contractele lor individuale de sponsorizare.
Lionel Messi (39 de ani) conduce în continuare în mod destul de detașat acest clasament, cu un salariu anual de 28.33 de milioane de dolari la Inter Miami, informează The Athletic. Interesant de remarcat este că în Top 5 se regăsesc trei fotbaliști, cu nume ce e drept, care au ajuns în MLS abia în această vară.
Este vorba despre Robert Lewandowski de la Chicago Fire, cu 19.51 milioane de dolari pe an, Antoine Griezmann de la Orlando City, cu 13.98 milioane de dolari, și Breel Embolo de la Atlanta United, cu 10.81 milioane de dolari. De asemenea, pe lângă cei menționați până acum, în Top 5 se află în continuare și Heung-min Son de la Los Angeles FC, cu un salariu de 11.15 milioane de dolari pe an.
1. Lionel Messi, Inter Miami – 28.33 milioane de dolari
2. Robert Lewandowski, Chicago Fire – 19.51 milioane de dolari
3. Antoine Griezmann, Orlando City – 13.98 milioane de dolari
4. Heung-min Son, LAFC – 11.15 milioane de dolari
5. Breel Embolo, Atlanta United – 10.81 milioane de dolari
6. Rodrigo De Paul, Inter Miami – 9.69 milioane de dolari
7. Hirving Lozano, LA Galaxy – 9.33 milioane de dolari
8. Miguel Almiron, Atlanta United – 7.88 milioane de dolari
9. Allan Saint-Maximin, Charlotte FC – 7.2 milioane de dolari
10. Emil Forsberg, New York Red Bulls – 6.04 milioane de dolari
Așadar, Lionel Messi are la Inter Miami un salariu de 28.33 de milioane de dolari pe an. Când vine vorba despre bugetele totale de salarii per an de la toate cele 30 de cluburi din MLS, doar 4 dintre ele, inclusiv Inter Miami în mod evident, au mai mult de atât în acest moment. Celelalte trei sunt Chicago Fire, Atlanta United și LAFC, după cum urmează:
1. Inter Miami – 59.38 milioane de dolari
2. Chicago Fire – 41.28 milioane de dolari
3. Atlanta United – 38.35 milioane de dolari
4. LAFC – 32.91 milioane de dolari
5. Columbus Crew – 28.14 milioane de dolari
6. Orlando City – 28.13 milioane de dolari
7. Charlotte FC – 26.54 milioane de dolari
8. FC Cincinnati – 26.3 milioane de dolari
9. LA Galaxy – 25.57 milioane de dolari
10. Nashville SC – 24.97 milioane de dolari
11. New England Revolution – 24.91 milioane de dolari
12. Vancouver Whitecaps – 24.73 milioane de dolari
13. San Diego FC – 24.66 milioane de dolari
14. New York City FC – 24.3 milioane de dolari
15. Toronto FC – 23.97 milioane de dolari
16. St. Louis City – 22.82 milioane de dolari
17. Seattle Sounders – 22.68 milioane de dolari
18. San Jose Earthquakes – 21.34 milioane de dolari
19. New York Red Bulls – 21.01 milioane de dolari
20. Portland Timbers – 18.98 milioane de dolari
21. Austin FC – 18.01 milioane de dolari
22. Houston Dynamo – 17.5 milioane de dolari
23. Real Salt Lake – 17.03 milioane de dolari
24. Colorado Rapids – 16.6 milioane de dolari
25. Minnesota United – 16.25 milioane de dolari
26. FC Dallas – 15.49 milioane de dolari
27. CF Montreal – 15.02 milioane de dolari
28. D.C. United – 14.55 milioane de dolari
29. Sporting Kansas City – 13.3 milioane de dolari
30. Philadelphia Union – 12.64 milioane de dolari