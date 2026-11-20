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Topul actualizat al salariilor din MLS a fost dezvăluit. De notat că este vorba doar despre banii încasați de fotbaliști per sezon din salariile „de bază”, fără a fi luate în calcul în această analiză și bonusurile de performanță stipulate în contractele lor. În mod evident, nu ne referim aici nici la contractele lor individuale de sponsorizare.

Top salariilor din MLS. Lionel Messi este în continuare lider detașat

(39 de ani) conduce în continuare în mod destul de detașat acest clasament, cu un salariu anual de 28.33 de milioane de dolari la , informează Interesant de remarcat este că în Top 5 se regăsesc trei fotbaliști, cu nume ce e drept, care au ajuns în abia în această vară.

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Este vorba despre Robert Lewandowski de la Chicago Fire, cu 19.51 milioane de dolari pe an, Antoine Griezmann de la Orlando City, cu 13.98 milioane de dolari, și Breel Embolo de la Atlanta United, cu 10.81 milioane de dolari. De asemenea, pe lângă cei menționați până acum, în Top 5 se află în continuare și Heung-min Son de la Los Angeles FC, cu un salariu de 11.15 milioane de dolari pe an.

Cum arată deci în prezent Top 10 al celor mai bine plătiți jucători din MLS, per an:

1. Lionel Messi, Inter Miami – 28.33 milioane de dolari

2. Robert Lewandowski, Chicago Fire – 19.51 milioane de dolari

3. Antoine Griezmann, Orlando City – 13.98 milioane de dolari

4. Heung-min Son, LAFC – 11.15 milioane de dolari

5. Breel Embolo, Atlanta United – 10.81 milioane de dolari

6. Rodrigo De Paul, Inter Miami – 9.69 milioane de dolari

7. Hirving Lozano, LA Galaxy – 9.33 milioane de dolari

8. Miguel Almiron, Atlanta United – 7.88 milioane de dolari

9. Allan Saint-Maximin, Charlotte FC – 7.2 milioane de dolari

10. Emil Forsberg, New York Red Bulls – 6.04 milioane de dolari

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Lionel Messi câștigă mai mult pe an decât fondul total de salarii de la 26 de echipe din MLS, din 30

Așadar, Lionel Messi are la Inter Miami un salariu de 28.33 de milioane de dolari pe an. Când vine vorba despre bugetele totale de salarii per an de la toate cele 30 de cluburi din MLS, doar 4 dintre ele, inclusiv Inter Miami în mod evident, au mai mult de atât în acest moment. Celelalte trei sunt Chicago Fire, Atlanta United și LAFC, după cum urmează:

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1. Inter Miami – 59.38 milioane de dolari

2. Chicago Fire – 41.28 milioane de dolari

3. Atlanta United – 38.35 milioane de dolari

4. LAFC – 32.91 milioane de dolari

5. Columbus Crew – 28.14 milioane de dolari

6. Orlando City – 28.13 milioane de dolari

7. Charlotte FC – 26.54 milioane de dolari

8. FC Cincinnati – 26.3 milioane de dolari

9. LA Galaxy – 25.57 milioane de dolari

10. Nashville SC – 24.97 milioane de dolari

11. New England Revolution – 24.91 milioane de dolari

12. Vancouver Whitecaps – 24.73 milioane de dolari

13. San Diego FC – 24.66 milioane de dolari

14. New York City FC – 24.3 milioane de dolari

15. Toronto FC – 23.97 milioane de dolari

16. St. Louis City – 22.82 milioane de dolari

17. Seattle Sounders – 22.68 milioane de dolari

18. San Jose Earthquakes – 21.34 milioane de dolari

19. New York Red Bulls – 21.01 milioane de dolari

20. Portland Timbers – 18.98 milioane de dolari

21. Austin FC – 18.01 milioane de dolari

22. Houston Dynamo – 17.5 milioane de dolari

23. Real Salt Lake – 17.03 milioane de dolari

24. Colorado Rapids – 16.6 milioane de dolari

25. Minnesota United – 16.25 milioane de dolari

26. FC Dallas – 15.49 milioane de dolari

27. CF Montreal – 15.02 milioane de dolari

28. D.C. United – 14.55 milioane de dolari

29. Sporting Kansas City – 13.3 milioane de dolari

30. Philadelphia Union – 12.64 milioane de dolari