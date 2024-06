Lionel Messi, impresionat de performanțele celor de la Real Madrid. Ce spune superstarul argentinian despre o participare la Campionatul Mondial din 2026

Lionel Messi este considerat de mulți fani ai fotbalului cel mai bun jucător din istorie. Argentinianul a câștigat Balonul de Aur de 8 ori, record absolut. Fostul atacant de la Barcelona a stat de vorbă cu jurnaliștii din țara natală înainte de debutul la Copa America. Messi a explicat care sunt planurile sale pentru următorii ani, dar a ținut să își spună părerea despre fotbalul de pe continentul european din prezent.

Lionel Messi, cuvinte de laudă pentru Real Madrid

Deși Messi a scris istorie în tricoul Barcelonei, argentinianul a lăudat performanțele incredibile realizate de rivalii de la Real Madrid. “Galacticii” au câștigat titlul în La Liga și au obținut un nou trofeu Champions League. În plus, Lionel Messi a vorbit și despre jocul celor de la Manchester City, unde lucrează fostul său antrenor, Pep Guardiola.

“Dacă vorbești de rezultate, este Madridul. Dacă vorbești de joc, mie personal îmi place City-ul lui Guardiola și cred că orice echipă unde este Guardiola va fi specială datorită felului său de a fi, modului în care antrenează și felului în care își face echipele să joace. La nivel de joc, pentru mine, City este cea mai bună. După rezultate, Madridul”, a explicat Lionel Messi pentru publicația argentiniană , citat de Marca.

a povestit cum s-a simțit după ce a triumfat în finala Campionatului Mondial din 2022. Messi a precizat că acel moment a fost unul de împlinire, însă acum și-a fixat alte obiective, unul dintre ele fiind un nou succes în Copa America.

“Viața continuă. Eu am continuat în Paris, am trăit aici și am încercat să obțin lucruri, să câștig. Acum avem o altă provocare cu naționala, să încercăm să câștigăm o altă Copa América. Dar, în același timp, a fi campion mondial… Pentru mine a fost ca și cum m-aș fi realizat, am obținut totul”.

Un nou Campionat Mondial pentru Messi?

În plus, Messi nu a negat o posibilă participare la Campionatul Mondial din 2026: “Depinde de cum mă voi simți, de cum voi fi eu fizic și de a fi realist cu mine însumi. Și de a ști dacă sunt la nivelul de a putea concura și ajuta colegii pe care îi am alături”.

. Până la debutul în competiția din America Latină, naționala lui Messi va susține două amicale împotriva Ecuadorului și Guatemalei.

Argentina este campioană en titre la Copa America, după ce în 2021 a câștigat finala împotriva rivalei Brazilia. Echipa antrenată de Lionel Scaloni este din nou favorită, întrucât are statutul de campioană mondială.

Lotul Argentinei pentru Copa America:

Portari: Franco Armani, Geronimo Rulli, Emiliano Martinez

Fundași: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco.

Mijlocași: Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Ángel Di María, Valentin Carboni.

Atacanți: Lionel Messi, Ángel Correa, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.