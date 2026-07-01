Lionel Messi, în căutarea lui Spider-Man. Starul Argentinei promovează noul film realizat în colaborare cu FIFA înaintea meciului de la Mondial

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Lionel Messi (39 de ani) apare în teaser-ul celui mai recent film din seria Spider-Man, „Brand New Day”, realizat de Sony în colaborare cu FIFA. Producția cinematografică urmează să fie lansată pe data de 31 iulie, deci la mai bine de patru ani de la apariția precedentului film din această serie extrem de apreciată la nivel mondial, respectiv „No Way Home”.

Lionel Messi, apariție de senzație în teaser-ul ultimului film din seria „Spider-Man”

În clipul video realizat cu scopul promovării filmului regizat de Destin Daniel Cretton, starul argentinian apare la un moment dat într-o cafenea, în timp ce Peter Parker, adică alter-ego-ul lui Spider-Man, personaj jucat de această dată de actorul Tom Holland, era deja acolo și vorbea la un telefon cu un prieten.

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Lionel Messi casually making appearances in the Spider-Verse 😂🕸️ — ESPN UK (@ESPNUK)

Parker este extrem de surprins că îl vede pe fotbalistul de la Inter Miami, iar acesta din urmă îi spune că a ajuns acolo în tentativa sa de a-l căuta pe Spider-Man cu ajutorul unui dispozitiv de localizare. Peter Parker pleacă brusc, iar după scurt timp în locul său apare Spider-Man, care îl întreabă pe Messi: „Te descurci cu înălțimile?”. În scena următoare, este purtat de personajul principal din acest film peste clădirile foarte înalte din orașul în care se petrece acțiunea, respectiv New York.

Lionel Messi se pregătește în prezent pentru meciul Argentina – Insulele Capului Verde din 16-imile de la Campionatul Mondial

Bineînțeles că motivul pentru care Messi a fost ales să apară acum în acest clip de promovare are legătură directă cu faptul că fostul fotbalist de la FC Barcelona și PSG se află în continuare în această perioadă la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Argentinianul este golgheterul la zi al competiției, cu șase goluri.

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Pentru el urmează meciul cu Insulele Capului Verde din 16-imile de finală, programat să se dispute sâmbătă, 4 iulie, de la ora României 01:00, la Miami. După încheierea partidelor din faza grupelor de la acest turneu final, , fiind depășit la acel moment, la limită, doar de germanul Deniz Undav.