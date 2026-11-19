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Lionel Messi și-ar dori ca Federația Argentiniană de Fotbal să renunțe la astfel de practici și chiar intenționează să trimită o adresă scrisă în această privință, cu atenționările de rigoare.

Messi, nemulțumit de practicile Federației Argentiniene de Fotbal

Potrivit cotidianului francez , care citează mai multe surse din presa argentiniană, , se află în conflict cu președintele AFA, Claudio Tapia, și cu trezorierul Pablo Toviggino.

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Jurnalistul Nicolas Winzaki a dezvăluit la un post de televiziune argentinian că Messi le-a cerut avocaților săi să pregătească o notificare prin care Federația să fie obligată să nu-i mai utilizeze numele și imaginea pentru a obțină venituri care nu ajung în beneficiul fotbalului argentinian.

Unul dintre motivele nemulțumirii lui Leo Messi este legat de un acord comercial cu marca de bere Michelob, alături de care fotbalistul are un contract de exclusivitate. Mai exact, imaginea lui Messi a fost folosită de o altă companie producătoare de bere, într-o campanie publicitară organizată de Federația Argentiniană. Messi a aflat ulterior de această situație, care a produs nemulțumire și în cazul celor de la Michelob.

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Meciul de adio al lui Messi, un fiasco total?

Tensiunile dintre Messi și AFA au apărut cu ceva timp în urmă. Potrivit jurnaliștilor sud-americani, apropiații fotbalistului pentru naționala Argentinei, câștigată cu 3-0 în fața Beninului.

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Au existat probleme de sonorizare și iluminat, însă un alt detaliu a atras atenția: spectacolul cu drone în care Messi era reprezentat executând o lovitură cu piciorul drept.

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În paralel, conducerea Federației se confruntă cu acuzații și anchete privind fraude fiscale, spălare de bani și deturnare de fonduri. Cinci oficiali, printre care și Claudio Tapia, au fost puși sub acuzare la finalul lunii martie 2026.

Patru trofee pentru Messi în tricoul Argentinei

Lionel Messi și-a încheiat aventura la naționala Argentinei cu un palmares impresionant, după mai bine de două decenii în tricoul „Albiceleste”. Starul sud-american a cucerit patru trofee cu prima reprezentativă: Copa America în 2021 și 2024, Finalissima în 2022 și Cupa Mondială din Qatar, tot în 2022. La acestea se adaugă Campionatul Mondial U20 din 2005 și medalia de aur obținută la Jocurile Olimpice de la Beijing, în 2008.

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În plan individual, Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei Argentinei, cu 126 de goluri în 208 apariții. A participat la șase ediții ale Campionatului Mondial și a câștigat de două ori Balonul de Aur al competiției, în 2014 și 2022. De asemenea, a disputat cinci finale de Copa America, câștigând ultimele două.