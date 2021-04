Lionel Messi, în fața ultimului El Clasico?! Pierderea argentinianului va fi uriașă în derby-urile cu Real Madrid

Pentru Lionel Messi acest El Clasico ar putea fi ultimul din carieră! Starul Barcelonei își termină peste trei luni contractul și lasă un gol uriaș în derby-ul Spaniei. Catalanii vor să-i prelungească acordul, însă argentinianul şi-ar dori o nouă provocare pe final de carieră.

După un început de sezon destul de șters, Messi e în formă maximă și e golgheterul La Liga înainte de meciul cu Real Madrid, care va avea loc în această seară de la ora 22:00 pe Santiago Bernabeu, deși a fost la un pas să rateze El Clasico.

Despre plecarea lui Messi de la Barcelona s-a vorbit extrem de mult în ultima vreme, argentinianul fiind curtat de cluburi precum PSG și Manchester City.

Lionel Messi și-a lăsat definitiv amprenta asupra El Clasico

Lionel Messi a făcut niște meciuri memorabile în El Clasico, unde a jucat pentru prima oară în 2005, cu aproape 16 ani în urmă. De atunci, argentinianul a devenit cel mai bun marcator din istoria El Clasico, cu 28 de goluri în 38 de meciuri, la mare distanță de Alfredo Di Stefano (18 goluri), dar mai ales de rivalul său, Cristiano Ronaldo (18 goluri).

Meciul este unul extrem de important, mai ales că ambele rivale sunt într-o cursă de urmărire a liderului Atletico Madrid, care se află la un punct distanță de Barcelona și trei de Real Madrid. Cu o victorie în El Clasico, madrilenii ar putea urca chiar pe primul loc, ținând cont că Atletico are o deplasare grea la Betis Sevilla.

Interesant este faptul că Messi nu a mai înscris împotriva lui Real Madrid de când Cristiano Ronaldo i-a părăsit pe madrileni, adică din mai 2018, cu aproape doi ani în urmă! În plus, mai mult de jumătate din golurile marcate de argentinian au fost chiar pe Santiago Bernabeu (15).

Lionel Messi impresiona la primul El Clasico și ridiculiza o apărare stelară a Realului

La doar 18 ani, cu numărul 30 pe spate, Lionel Messi impresiona încă de la prima apariție în El Clasico (19 noiembrie 2005) când pur și simplu a hăituit apărarea „galacticilor”, în frunte cu Roberto Carlos, și a făcut un meci excelent chiar dacă nu a reușit să marcheze, oferind o pasă de gol pentru Samuel Eto’o. Barcelona avea să câștige cu 3-0, după un meci de excepție al lui Ronaldinho care a marcat o dublă.

Pe 10 martie 2007, la doar 19 ani, Lionel Messi marca pentru prima oară împotriva lui Real Madrid și reușea totodată primul hattrick din carieră. Barcelona lui Ronaldinho și Samuel Eto’o smulgea un punct în El Clasico, după ce a fost condusă de trei ori, ultimul gol al lui Messi fiind marcat chiar în ultimul minut, deși era accidentat. O prestație care va rămâne în istorie.

Cea mai memorabilă prestație a lui Lionel Messi în El Clasico avea însă să vină în sezonul 2016-2017 când starul Barcelonei aducea victoria chiar pe “Bernabeu”, în ultimul minut al partidei (3-2), și sărbătorea într-un mod unic golul cu numărul 500 din cariera sa.

Juan Laporta încearcă totul pentru a-l face pe Lionel Messi să rămână la Barcelona

Noul președinte al Barcelonei, Juan Laporta, care are o relație foarte bună cu Lionel Messi și încearcă din răsputeri să îl convingă pe argentinian să semneze un nou contract. Ba chiar l-a adus la Barcelona pe compatriotul său, Sergio Kun Aguero. Ba mai mult, președintele catalanilor încearcă să îl aducă și pe Neymar înapoi la Barcelona, conform fostului impresar al brazilianului, Andre Cury.

Ronald Koeman speră și el până în ultima clipă că Lionel Messi va continua pe Camp Nou, deși Neymar îl așteaptă deja pe Parc des Princes: „Lionel Messi a observat progresul din ultimul timp al echipei, după toate schimbările ce au avut loc la club. Avem mulți jucători tineri de calitate care s-au adus, dar și care s-au promovat din academie. Cred că viitorul va fi grandios. Așadar, Messi nu are cum să se îndoiască de ceea ce urmează pentru echipa aceasta. Din punct de vedere al valorii jucătorilor, nu are de ce să își facă griji. Nu știu dacă eliminarea încă din sferturile Ligii Campionilor o să îl facă pe Messi să se simtă frustrat”, a spus Koeman, citat de Marca.

Lionel Messi are alături de Sergio Ramos cele mai multe prezențe în El Clasico, pe care a reușit să îl câștige de 19 ori, 11 meciuri le-a terminat la egalitate și a pierdut 13 derby-uri în fața rivalei Real Madrid. Pe lângă cele 28 de goluri marcate, Messi are și nu mai puțin de 14 pase decisive.

Înainte de Messi, Real Madrid avea cele mai multe victorii în El Clasico

Dacă înainte de Lionel Messi, Real Madrid avea un palmares pozitiv în El Clasico, cu șase victorii în fața rivalei tradiționale, argentinianul a reușit să răstoarne și această ierarhie și a egalat situația, ambele având echipe fiind la egalitate perfectă: 96 de victorii.

Cu o victorie în această seară, Barcelona ar egala situația și în La Liga, unde Real are o victorie în plus: 73 față de 72. Nu mai puțin de 18 goluri marcate de Messi în El Clasico au fost înscrise în campionat, așadar catalanii au șanse mari să reușească o nouă victorie pe Santiago Bernabeu. De altfel, Barcelona a pierdut doar trei El Clasico din cele 16 în care Lionel Messi a reușit să marcheze. Mai jos puteți urmări toate cele 27 de goluri marcate de Lionel Messi împotriva lui Real Madrid.

Amprementa lui Messi s-a văzut și la nivelul trofeelor cucerite de cele două rivale. Din 2004, de la debutul lui Messi pe Camp Nou, Barcelona a câștigat 34 de trofee, în timp ce Real Madrid doar 21.

Ce recorduri mai are Messi de bătut în El Clasico

Chiar facă Lionel Messi a scris istorie în El Clasico asta nu înseamnă că argentianul a doborât toate recordurile. Paco Gento, președintele onorific al madrilenilor are cele mai multe victorii în El Clasico: 21, iar Messi mai are nevoie de încă două victorii pentru a egala acest record. În plus, se află într-un duel direct și cu Sergio Ramos, fiind fotbaliștii care au cele mai multe El Clasico jucate.