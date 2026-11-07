Lionel Messi încă este îndrăgostit de Barcelona! Detaliul care a atras atenția tuturor

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Lionel Messi a atras din nou atenția fanilor cu un detaliu aparent banal, dar cu o puternică încărcătură sentimentală. Starul argentinian a fost fotografiat înaintea unui antrenament al lui Inter Miami purtând o geantă personalizată pe care apar emblemele a patru echipe importante din viața sa: , Newell’s Old Boys, Inter Miami și naționala Argentinei.

Barcelona, prezentă în continuare în viața lui Messi

Imaginea publicată în mediul online a devenit rapid subiect de discuție printre suporteri. Pe accesoriul lui se regăsesc simbolurile clubului la care a devenit o legendă, ale formației din orașul natal, Newell’s Old Boys, ale actualei sale echipe, Inter Miami, și ale naționalei Argentinei, alături de care a cucerit Cupa Mondială în 2022.

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Prezența emblemei Barcelonei nu este deloc surprinzătoare. Messi a petrecut 17 sezoane la prima echipă a catalanilor, a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului și a câștigat nu mai puțin de 34 de trofee majore. Astfel, plecarea sa bruscă din 2021, provocată de problemele financiare ale grupării blaugrana, nu a șters legătura specială dintre fotbalist și formația de pe Camp Nou.

PSG, marea absentă de pe geanta lui Messi

Un alt detaliu a atras însă atenția fanilor: emblema lui Paris Saint-Germain lipsește complet. Messi a evoluat la formația franceză între 2021 și 2023, perioadă în care a câștigat două titluri în Ligue 1 și a marcat 32 de goluri în 75 de apariții în toate competițiile.

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Absența siglei lui PSG a alimentat speculațiile suporterilor, mai ales că perioada petrecută la Paris a fost una complicată pentru argentinian. Relația cu o parte dintre fani s-a deteriorat, iar despărțirea din vara lui 2023 a venit după doi ani în care Messi nu a reușit să se simtă la fel de bine ca la Barcelona.

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