Lionel Messi l-a egalat pe Diego Armando Maradona! Recordul era vechi de 40 de ani

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De-a lungul timpului, Lionel Messi (39 de ani) a fost comparat de nenumărate ori cu Diego Armando Maradona, mai ales în Argentina. Chiar și în ziua de azi, mulți argentinieni, mai ales cei seniori, continuă să spună că fostul star al lui Napoli a fost un fotbalist mai bun. Aceste lucruri sunt relative, dar recordurile sunt certe, iar la un capitol uimitor în meciul cu Egipt.

Lionel Messi, egalul lui Maradona la Campionatul Mondial

Cu golul înscris în poarta Egiptului, argentinianul ajunge la 21 de reușite, cu două mai multe decât Kylian Mbappe, aflat pe locul al doilea. Tot în meciul de astăzi, octuplul câștigător al „Balonului de Aur” a egalat un record vechi de 40 de ani.

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Împotriva naționalei africane, Messi a reușit să înscrie un gol, să efectueze minimum 5 driblinguri cu succes și să creeze cinci ocazii de gol. Acest lucru nu se mai întâmplase de la Campionatul Mondial din 1986, când Maradona o făcea în semifinala contra Belgiei.

2 – The last two players to score, complete 5+ dribbles, and create 5+ open play chances in a match: 🇦🇷 Lionel Messi v Egypt (2026)

🇦🇷 Diego Maradona v Belgium (1986) Catalysts. — OptaJoe (@OptaJoe)

Maradona a făcut istorie pentru Argentina în 1986

Turneul făcut de Diego Armando Maradona în 1986 a intrat în istorie, mai ales după cele două prestații fabuloase ale sale din sferturile de finală, contra Angliei, și din semifinale, contra Belgiei. Superstarul argentinian a marcat câte o dublă împotriva ambelor naționale, însă cea contra britanicilor rămâne legendară.

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Maradona a deschis scorul prin celebrul gol cu mâna, care a fost denumit ulterior „Mâna lui Dumnezeu”, în contextul războiului dintre Argentina și Anglia, din anul 1982. La doar 4 minute după acea reușită, Maradona a mai reușit un gol pe care orice iubitor al fotbalului îl cunoaște. El a pornit cu mingea din propriul teren și a driblat tot în calea sa, inclusiv portarul, după care a dublat avantajul Argentinei. Lineker a înscris pe final, însă mult prea târziu pentru a mai avea vreo valoare. În finală, Argentina a învins-o pe Germania după un meci nebun, în care a condus cu 2-0, a fost egalată, dar a marcat golul victoriei în minutul 83.