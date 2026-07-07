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Lionel Messi l-a pus la punct pe Cristiano Ronaldo! Replică devastatoare: „Unii spun asta pentru că nu știu ce înseamnă”

Lionel Messi, replică devastatoare pentru Cristiano Ronaldo! Ce a spus portughezul după eliminarea de la Mondial și cum i-a răspuns rivalul argentinian
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.07.2026 | 00:57
Lionel Messi la pus la punct pe Cristiano Ronaldo Replica devastatoare Unii spun asta pentru ca nu stiu ce inseamna
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Lionel Messi l-a pus la punct pe Cristiano Ronaldo! Replică devastatoare. Foto: colaj Fanatik / Hepta
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Lionel Messi (39 de ani) a venit cu o replică pentru Cristiano Ronaldo (41 de ani) după declarațiile starului lusitan. După ce Portugalia a fost eliminată de Spania în optimile Campionatului Mondial, iar CR7 a rămas fără acest trofeu în palmares, singurul major care îi lipsește, aceasta fiind pentru el ultima ediție de turneu final mondial, starul de la Al-Nassr a spus că în viziunea lui nu se poate spune că Mondialul este mai important decât Campionatul European.

Lionel Messi, reacție în forță după declarațiile lui Cristiano Ronaldo

Contextul este bineînțeles cel în care Cristiano a câștigat Europeanul alături de naționala sa în 2016. Iar acum, după ce Argentina a învins în mod dramatic Egipt și s-a calificat în sferturile de finală la Mondialul nord-american, Messi, din postura sa de campion mondial în 2022 în Qatar, statut de care Ronaldo nu se poate bucura deci, a venit cu un răspuns mai mult decât ferm pentru rivalul său istoric:

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„Fiecare are dreptul la propria opinie. Unii spun că un Campionat Mondial nu definește măreția, pentru că nu au trăit niciodată ce înseamnă să câștigi unul. Eu văd lucrurile diferit. Pentru mine, Campionatul Mondial este trofeul suprem în fotbal. Este cea mai mare scenă, locul unde presiunea este cea mai mare și trofeul pe care orice jucător visează să îl ridice.

După victoria dificilă cu Egipt, ne-am amintit că la acest nivel nimic nu se obține ușor. Fiecare meci este o luptă, iar tocmai asta face această competiție atât de specială. Să câștigi o dată Campionatul Mondial este de neuitat. Să îl câștigi de două ori la rând ar însemna să lași o moștenire care va dăinui pentru totdeauna. Istoria se scrie pe teren. Noi vom lăsa fotbalul să vorbească”. 

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Lionel Messi, în lacrimi după victoria Argentinei cu Egipt

Revenind la victoria dramatică împotriva Egiptului, la finalul partidei Lionel Messi a fost surprins în lacrimi chiar pe gazon, iar la declarațiile de după a explicat ce l-a determinat să se emoționeze atât de tare: „Tot ce s-a întâmplat în timpul meciului. Nu-mi venea să cred prin ce am trecut astăzi. Am suferit foarte mult și am crezut că vom fi eliminați.

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Cred că toți am simțit o uriașă ușurare, având în vedere modul în care s-a desfășurat meciul. Nu este ușor să revii după ce ești condus cu 2-0. Dar, așa cum spun mereu, acest grup nu renunță niciodată și luptă până la ultimul fluier. Am suferit din nou foarte mult, dar acesta este Campionatul Mondial. Toate meciurile sunt foarte echilibrate și extrem de dificile, așa că sunt foarte fericit”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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