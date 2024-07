Lionel Messi, la a 10-a finală pentru Argentina. A vrut să renunțe după coșmarul din 2016 de la Copa America

Finalei Copei America, dintre Argentina și Columbia, va avea o conotație specială pentru Lionel Messi. Starul campioanei mondiale va juca pentru a zecea oară sub tricoul țării sale, cu trofeul pe masă.

A fost campion mondial de juniori în 2005

Până acum a câștigat cinci și a pierdut patru. Fotbalistul de 37 de ani a câștigat tot ce se putea câștiga, dar asta nu înseamnă că nu-și mai dorește un trofeu.

Mai ales că, până acum trei ani, singurele sale titluri câștigate cu Argentina erau un Mondial de juniori și o medalie olimpică, la Beijing 2008. Din 2021 însă, Messi nu a mai ratat niciun trofeu cu naționala Argentinei.

Fotbalistul lui Inter Miami a dezvăluit cum trăiește meciurile de o asemenea însemnătate. “Sunt ca de obicei, calm și aștept să vină jocul. Sunt mult mai calm decât înainte după tot ceea ce am trecut în ultimii ani”, a spus Messi pentru Fox.

“Încerc să mă bucur mult mai mult de lucruri și să trăiesc din plin fiecare moment, fără să accelerez ritmul, doar să trăiesc momentul și când va veni ne vom concentra pe ceea ce va oferi jocul”, a mai spus el.

El are încredere în echipa sa, chiar dacă adversarul de acum este într-o formă deosebită. “Columbia nu a mai pierdut de mult timp, are jucători buni, foarte intens, are jucători rapizi, dinamici. Este o finală. O finală este întotdeauna un joc aparte. Noi suntem bine, așa cum suntem pe tot parcursul acestei Cupe”, a punctat argentinianul.

Messi a ajuns la 186 de meciuri pentru naționala Argentinei și la 109 goluri marcate. El a debutat la națională în 2005, dar apariția sa pe teren la primul meci a durat doar 30 de secunde.

La primul meci pentru Argentina a luat roșu după 30 de secunde

El a intrat ca rezervă, în repriza a doua, în victoria Argentinei cu 2-1 asupra Ungariei, la Budapesta, și a încasat cartonaș roșu. După ce a primit mingea pentru prima dată, Messi a fost faultat de Vilmos Vanczak și a ripostat imediat, primind un cartonaș roșu direct. “N-a fost chiar debutul la care visam”, a spus fotbalistul.

Dacă va câștiga Copa America 2024, Leo va ajunge la 43 de trofee în toată cariera sa.

Finalele lui Messi cu Argentina

1. Cupa Mondială U20 2005: Argentina – Nigeria 2- 1

Două goluri, Gheata de Aur și Balonul de Aur al turneului.

2. Copa America 2007: Brazilia – Argentina 3-0

Cel mai bun tânăr jucător al Copa America.

3. Jocurile Olimpice 2008: Argentina – Nigeria 1-0

Assist la golul lui Di Maria.

4. Cupa Mondială 2014: Germania – Argentina 1-0

MVP-ul Cupei Mondiale.

5. Copa America 2015: Chile – Argentina 0-0 ( 4-1 la penaltyuri)

6. Copa America 2016: Argentina – Chile 0-0 (2-4 la penaltyuri)

A ratat un penalty la loviturile de departajare și s-a retras temporar din echipa națională după meci.

7- Copa América 2021: Brazilia – Argentina 0-1

Primul său titlu la seniori cu Argentina. MVP -ul turneului.

8- Finalissima 2022: Italia – Argentina 0-3

Assist pentru Lautaro Martinez la 0-1 și MVP al finalei.

9- Cupa Mondială 2022: Argentina – Franța 3- 3 (4-2 la penaltyuri)

Două goluri și un penalty transformat la loviturile de departajare.

10- Copa America 2024: Argentina – Columbia (duminică)