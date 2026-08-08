Lionel Messi, la un pas să fie victima unui atentat: „Îl voi arunca în aer cu patru bombe atașate de corpul meu”

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Detalii șocante de la CM 2026 cu Lionel Messi (39 de ani) în prim plan. În culisele turneului final, FBI a coordonat o amplă operațiune de securitate, iar documentele interne ale International Police Cooperation Center (IPCC) dezvăluie că vicecampionul mondial s-a aflat în vizorul unui complot terorist. Amenințarea era una îngrozitoare: un individ susținea că îl va arunca în aer pe Messi cu patru bombe atașate de propriul corp.

Amenințări cu bomba la adresa lui Lionel Messi la CM 2026

Pe 19 august se împlinește o lună de la Acum au ieșit însă la iveală documente care atestă că turneul final putea fi marcat de o tragedie. Lionel Messi a fost fotbalistul care a fost ținta celor mai grave amenințări. Nici Cristiano Ronaldo (41 de ani) nu a scăpat. Lusitanul a fost hărțuit de fani și de persoane care au încercat să ajungă la el.

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Cea mai gravă alertă de securitate a fost înregistrată înaintea partidei dintre Argentina și Iordania, câștigată de sud-americani cu 3-1 la Dallas. Un bărbat a sunat la aeroportul din oraș și a susținut că el și alte două persoane urmau să ajungă la stadion înarmați cu bombe artizanale și o pușcă semiautomată AR-15. Potrivit amenințării, grupul intenționa să atace atât forțele de ordine, cât și jucătorii celor două echipe. În raportul întocmit ulterior, Lionel Messi era menționat în mod explicit drept una dintre ținte, după cum anunță publicația spaniolă

Un alt incident a fost semnalat înaintea . Un utilizator al rețelei X (n.r. – fostul Twitter) a publicat un mesaj în care amenința că va pătrunde pe stadionul din Atlanta și va detona explozibili în apropierea starului argentinian. „Sunt pe cale să intru în stadionul din Atlanta și să-l arunc în aer pe Messi cu patru bombe legate de corp”, a fost amenințarea primită de Lionel Messi.

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În timpul partidei, autoritățile au primit o nouă alertă: un apel anunța existența a trei bombe ascunse în coșurile de gunoi din interiorul stadionului. Specialiștii pirotehniști și echipele canine au intervenit imediat și au verificat întreaga arenă pentru a identifica eventualele dispozitive explozive.

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Cristiano Ronaldo a fost hărțuit de fani la hotel

În cazul lui Cristiano Ronaldo, problemele de securitate au fost generate în principal de fani care au încercat în mod repetat să se apropie de starul portughez. La Houston, un bărbat a fost reținut după ce a încercat să afle informații despre hotelul în care era cazată naționala Portugaliei.

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Un alt fan a fost arestat la Toronto după ce a încercat să intre în lift alături de Ronaldo. În fața polițiștilor, acesta a susținut că își dorea doar să obțină un selfie cu fotbalistul. Incidente similare au fost raportate și la Miami. În timpul unei partide, un spectator a reușit chiar să pătrundă pe teren, purtând un tricou cu numele lui Cristiano Ronaldo.

Arbitrii de la CM 2026 au fost și ei amenințați

Nici arbitrii nu au scăpat de amenințările venite din partea fanilor. Unul dintre cele mai grave cazuri i-a avut în centru pe francezii Francois Letexier și Willy Delajod, după partida Argentina – Egipt 3-2. Conform documentelor IPCC, Letexier a primit peste 6000 de mesaje de amenințare pe WhatsApp. Majoritatea au provenit din Egipt.

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Situația a devenit atât de gravă încât autoritățile franceze au decis să suplimenteze măsurile de protecție pentru familiile celor doi arbitri și pentru locuințele acestora. Adresele lor fuseseră distribuite pe rețelele sociale.

Fotbaliști amenințați pentru că au greșit

Rapoartele IPCC au scos la iveală și numeroase cazuri în care fotbaliștii au devenit ținte ale suporterilor după greșeli comise în timpul meciurilor. Norvegianul Alexander Sorloth și soția sa au primit amenințări cu moartea după ce atacantul a ratat o ocazie importantă. Columbianul Jaminton Campaz a trecut printr-o situație similară după ce a ratat un penalty, incident care l-a determinat să nu se mai întoarcă acasă alături de restul delegației.

Și fundașul francez Lucas Digne a fost amenințat după penalty-ul comis în partida cu Spania, în timp ce Kylian Mbappe a fost ținta unor atacuri și insulte cu tentă xenofobă. În Paraguay, situația a escaladat și mai mult: pe rețelele sociale au apărut imagini cu un manechin care îl reprezenta pe atacantul francez și care fusese incendiat.

Dispozitiv de securitate fără precedent la CM 2026

Pentru a face față tuturor acestor amenințări, FBI a coordonat activitatea IPCC, un centru internațional în care au colaborat reprezentanți ai forțelor de ordine din 46 dintre cele 48 de țări participante la Campionatul Mondial.

Potrivit Reuters, turneul a reprezentat una dintre cele mai complexe misiuni de securitate din istoria agenției americane. În dispozitiv au fost mobilizate echipe SWAT, experți în dezamorsarea bombelor și specialiști în combaterea amenințărilor reprezentate de drone.

În paralel, FIFA a anunțat că sistemul său de monitorizare a rețelelor sociale a identificat peste 7 milioane de postări și comentarii abuzive la adresa jucătorilor, antrenorilor și arbitrilor pe durata turneului. Mai mult, peste 1.000 de amenințări au fost transmise autorităților competente pentru investigații.