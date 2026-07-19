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Lionel Messi, mesaj din inimă pentru argentinieni înaintea finalei CM 2026: „Orice s-ar întâmpla!”

Numărăm orele până la marea finală CM dintre Spania și Argentina. Lionel Messi a postat un mesaj deosebit înaintea meciului. Ce a transmis superstarul argentinian.
Mihai Dragomir
19.07.2026 | 09:30
Lionel Messi mesaj din inima pentru argentinieni inaintea finalei CM 2026 Orice sar intampla
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Mesajul lui Lionel Messi înaintea finalei CM 2026. Foto: Hepta.
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CM 2026 își va afla campioana după disputa Spania – Argentina, din ultimul act. Lionel Messi, cel care va bifa a treia sa finală din carieră, a avut un mesaj deosebit pentru argentinieni înaintea meciului. Ce a postat superstarul lui Inter Miami pe contul său personal.

Lionel Messi, mesaj emoționant pentru argentinieni

Argentina și-a croit drum în finala CM și la ediția din acest an. Campioana en-titre vrea să își apere titlul și să pună mâna pe încă unul. Echipa lui Lionel Scaloni are însă un adversar redutabil în față, Spania lui Luis de la Fuente. Înainte de partida decisivă, Lionel Messi, cel care a primit o replică de geniu de la selecționerul ibericilor, a avut un mesa de suflet pentru toți cei din echipa lui.

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„Cel mai frumos lucru în toți acești ani a fost călătoria, nu doar titlurile câștigate. Să fiu alături de acest grup în viața de zi cu zi, să luptăm împreună, să ne ridicăm unul pe altul în momentele dificile și să ne bucurăm de fiecare pas.
 
Mulțumesc fiecărui coechipier în parte, staff-ul și tuturor celor care muncesc în fiecare zi ca această echipă națională să fie o familie. Orice s-ar întâmpla mâine (n.r. azi), acest grup a scris deja o poveste pe care nimeni nu va putea să o șteargă. Hai, Argentina”, a fost mesajul postat de Lionel Messi.

 

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O postare distribuită de Leo Messi (@leomessi)

Lionel Messi putea juca pentru Spania

Actuala finală CM s-ar fi putut desfășura cu totul altfel dacă Lionel Messi ar fi jucat pentru Spania. El a avut această ocazie în trecut, în vara anului 2003, înainte de Campionatul Mondial U17 din Finlanda. Atunci, Lionel Messi nu făcea parte din planurile selecționerului argentinian Hugo Tocalli pentru turneul final.

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Astfel, spaniolii au încercat să profite de această situație și să îl convingă pe sud-american să joace pentru ei la acea competiție. Messi făcea deja la acel moment parte din „La Masia”, celebra academie a Barcelonei, iar Spania avea o echipă foarte puternică la nivel de U17, condusă din teren de Cesc Fabregas. Doar că jucătorul și tatăl lui, Jorge, s-au opus cu vehemență și au insistat în tot acest timp că tânărul fotbalist, de la acea vreme, trebuia neapărat să își reprezinte țara natală, Argentina, la nivel internațional.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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