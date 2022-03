Lionel Messi, misterios în privința viitorului său după Cupa Mondială: ”Trebuie să regândesc multe lucruri”. Video

Starul lui PSG în partida din preliminariile sud-americane pentru calificarea la turneul final de la finalul acestui an.

Viitorul lui Lionel Messi se va decide după Cupa Mondială

Înainte de întâlnirea cu Venezuela, selecționerul Lionel Scaloni a sugerat că acesta ar putea să fie ultimul meci al lui Lionel Messi la naţională, în Argentina, dar superstarul a anunțat că o decizie în privința viitorului său la prima reprezentativă va lua abia după Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT

”Rămâne Ecuador, ultimul meci din campania de calificare. Ce va fi după Cupa Mondială nu știu. Mă gândesc la ce urmează, la jocurile din iulie, septembrie, octombrie. Apoi, Mondialul. Apoi am să regândesc multe lucruri, indiferent de ce vom face la turneul final. Sunt multe lucruri”, a declarat Messi la finalul partidei, conform cotidianului .

Superstarul argentinian s-a arătat încântat de primirea pe care naționala Argentinei a avut-o la Buenos Aires și crede că există o legătură strânsă între jucători și suporteri, asta putându-se vedea și din sărbătoarea pornită pe teren după meci.

ADVERTISEMENT

”Adevărul este că ne așteptam la asta, nu ne așteptam la mai puțin de la acești oameni după aceste ultime vremuri prin care am trecut. Uniunea care există între publicul argentinian și această națională… Este o zi frumoasă să ne bucurăm”, a continuat Messi.

QUELLE AMBIANCE , QUEL LEO — 𝙡𝙪𝙣𝙖 🇪🇸 (@fcb_luna2)

Argentina, ultimul meci acasă în acest an

Lionel Messi, care ia în calcul varianta ca în această vară să se despartă de PSG și , a admis faptul că se simte foarte bine atunci când joacă pentru echipa națională și mai ales atunci când partidele se desfășoară în fața publicului propriu care face o atmosferă senzațională.

ADVERTISEMENT

”Sunt fericit la națională de multă vreme, dinainte de a câștiga Copa America. Este un grup minunat, oamenii mă iubesc mult, îmi arată asta tot mai mult în fiecare zi. Sunt recunoscător pentru că mă fac să mă simt special de fiecare dată când vin în Argentina.

Totul este natural, este mai ușor și pe teren și în afara lui, iar victoriile ajută ca totul să fie mai frumos. Acesta a fost ultimul nostru meci acasă înainte de Cupa Mondială, pentru că nu cred că ne vom întoarce în Argentina.

ADVERTISEMENT

Meciul a fost unul extrem de dificil. La început nu am găsit spații, ei au stau foarte bine în apărare. Am încercat să pasăm repede mingea. În prima repriză am avut câteva situații, dar după primul gol ei s-au deschis și au venit și celelalte reușite”, a încheiat Messi.