Lionel Messi, moment copleșitor! A trebuit să-și consoleze fiul, Thiago, care a izbucnit în plâns. Video

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Lionel Messi (39 de ani) s-a retras de la naționala Argentinei după meciul amical cu Benin, disputat la Buenos Aires. Ceremonia de la finalul partidei a fost una emoționantă pentru „decar”, dar și pentru toți cei prezenți, de la coechipierii săi și membrii familiei până la fanii din tribune. Fiul lui Messi, Thiago, a izbucnit în plâns după discursul fotbalistului.

Lionel Messi, moment extraordinar alături de fiul său, Thiago

Lionel Messi a marcat un gol și a oferit două pase decisive în meciul amical cu Benin, iar după finalul jocului a ținut un scurt discurs în care a vorbit despre perioada extraordinară petrecută la națională, dar și despre familia sa, care a trecut prin momente dificile recent. Tatăl lui Messi, Jorge, a decedat în august, la vârsta de 68 de ani.

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După ținut de Lionel Messi în fața publicului de pe stadionul El Monumental din Buenos Aires, fiul său, Thiago, a izbucnit în plâns. „Decarul” l-a îmbrățișat pe fiul său și l-a consolat, iar imaginile au făcut înconjurul lumii. Înainte de startul meciului, Thiago Messi a stat alături de tatăl său în momentul în care pe stadion s-a auzit imnul Argentinei.

😢 La emoción de Thiago Messi tras el retiro de su padre de la Selección Argentina. https://t.co/JYBoZNh00r — TyC Sports (@TyCSports)

Evident, la meci a fost prezentă și soția lui , Antonela Roccuzzo, alături de ceilalți doi fii ai cuplului, Mateo și Ciro. După retragerea de la echipa națională, Messi va mai continua să evolueze la Inter Miami, club cu care mai are contract până în decembrie 2028, când va avea 41 de ani.

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Thiago Messi este fotbalist la academia lui Inter Miami

Thiago este cel mai mare dintre copiii lui Lionel Messi, urmând a împlini 14 ani pe 2 noiembrie. Acesta evoluează în prezent la juniorii lui Inter Miami, unde a avut mai multe prestații impresionante. Și frații săi mai mici, Mateo și Ciro, joacă în cadrul academiei. Lionel Messi îmbracă tricoul formației din MLS din 2023.