Lionel Messi, nicio șansă la câștigarea Balonului de Aur 2022! Cine sunt favoriții la trofeu

Starul argentinian este ultimul câștigător al trofeului, , după ce l-a învins în mod controversat pe polonezul Robert Lewandowski.

Lionel Messi, exclus din lupta pentru Balonul de Aur 2022

Plecat în vară de la Barcelona la PSG, Lionel Messi nu a mai reușit prestațiile impresionante avute în tricoul blaugrana și din această cauză nu este inclus pe lista favoriților la Balonul de Aur 2022, mai ales că .

Starul argentinian este aproape să câștige titlul în Ligue 1, dar eliminarea prematură din Champions League și evoluțiile mult sub așteptări la formația franceză l-au scos practic din lupta pentru al optulea Balon de Aur.

Conform site-ului , Messi nu se află între primii 20 de favoriți la ediția din acest an, ceea ce arată sezonul mai mult decât modest reușit de argentinian în tricoul celor de la PSG. De altfel, singurul jucător din echipa lui Mauricio Pochettino văzut cu șanse este golgheterul Kylian Mbappe.

Rivalul istoric al lui Lionel Messi, Cristiano Ronaldo nu are nici el prea multe șanse să pună mâna pe cel de-al șaselea său trofeu. Portughezul are parte de un sezon dezamăgitor cu Manchester United și abia a prins Top 20 al candidaților.

Duel în 3 pentru marele trofeu

Conform tuturor predicțiilor, atacantul echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, este cel mai îndreptățit să pună mâna pe trofeu. Polonezul era mai favorit și în 2020, când Balonul de Aur nu s-a mai acordat din cauza pandemiei de coronavirus, iar anul trecut a fost depășit de Messi, deși unii nu au fost de acord cu această decizie.

A doua șansă la Balonul de Aur 2022 o are starul francez al lui Real Madrid, Karim Benzema, al treilea este egipteanul Mohamed Salah de la Liverpool, iar primul sub podium este Kylian Mbappe, cel care este tras în jos de parcursul sub așteptări al celor de la PSG.

Între cele 20 de nume prezentate de sursa citată se regăsesc și câțiva jucători care au totuși șanse minime să fie încoronați de France Football. Este vorba de Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Thomas Muller (Bayern Munchen), Christopher Nkunku (RB Leipzig) sau Dusan Vlahovic (Juventus Torino).

Următoarea ceremonie de premiere va avea loc în septembrie sau octombrie, sub forma unei gale bine stabilite. Se va referi la sezonul început cu un an mai devreme, luând în considerare în special Champions League (finala pe 28 mai).