Sport

Lionel Messi nu își revine după moartea tatălui său. Încă un penalty ratat și galben pentru un gest nesportiv la adresa arbitrului. Video

Lionel Messi în continuare nu este în apele sale după moartea tatălui său, Jorge Messi. Ce a făcut starul argentinian în ultima etapă de MLS: eșec drastic pentru Inter Miami
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.08.2026 | 09:17
Lionel Messi nu isi revine dupa moartea tatalui sau Inca un penalty ratat si galben pentru un gest nesportiv la adresa arbitrului Video
ULTIMA ORĂ
Lionel Messi nu își revine după moartea tatălui său. Încă un penalty ratat și galben pentru un gest nesportiv. Foto: Profimedia
ADVERTISEMENT

Lionel Messi (39 de ani) pare că nu își revine, cel puțin pentru moment, după drama personală prin care a trecut recent, reprezentată de moartea tatălui său, Jorge Messi. Inițial, conform unor informații furnizate de presa din Argentina, preluate ulterior la nivel internațional, se credea că urma ca starul de la Inter Miami să facă o pauză pe perioadă nedeterminată de la fotbal, pentru a fi aproape de familia sa în această perioadă.

Revenire de coșmar pentru Lionel Messi în MLS după moartea tatălui său

De asemenea, în contextul respectiv se zvonea chiar că ar fi existat anumite șanse inclusiv ca fotbalistul sud-american să se retragă definitiv din activitate în viitorul apropiat. În cele din urmă însă s-a dovedit că aceste informații erau de fapt false, iar Messi a revenit pe teren la doar câteva zile după moartea tatălui său.

ADVERTISEMENT

S-a întâmplat în meciul pierdut de echipa sa pe teren propriu cu scorul de 2-3 în fața mexicanilor de la Leon în „Leagues Cup”. În această partidă, Messi a fost introdus pe teren la pauză. Iar acum a jucat și în MLS, în deplasarea cu Nashville SC, meci însă pierdut de asemenea de Inter Miami, mult mai clar chiar, scor 1-4, în etapa a 19-a din Conferința de Est.

Încă un penalty ratat și galben pentru un gest nesportiv

Starul argentinian a fost chiar integralist în această partidă, dar nu a fost de bun augur pentru el, ba chiar din contră. În minutul 23, la scorul de 0-1, Lionel Messi a ratat un penalty. De asemenea, în minutul 59, el a făcut un gest total necaracteristic lui, mai exact a aplaudat în mod ironic o decizie a arbitrului, motiv pentru care a fost avertizat cu galben. Astfel, a ajuns la trei lovituri de la 11 metri ratate consecutiv, după cele două de la Campionatul Mondial. 

ADVERTISEMENT
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep....
Digi24.ro
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului

Și pentru ca tabloul să fie complet, Inter Miami a primit cel de-al patrulea gol în minutul 63 după o eroare uriașă comisă de portarul Rios. Așadar, echipa lui Messi a pierdut cu 1-4 pe terenul lui Nashville SC, liderul la zi din Conferința de Est din MLS, care cu această ocazie și-a mărit avantajul față de gruparea din Florida, situată în continuare pe locul 2 în clasament, la cinci puncte.

ADVERTISEMENT
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există...
Digisport.ro
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”

Paradoxul lui Mbappe, plătit cu 45.000.000 de euro pe sezon, după doi ani...
Fanatik
Paradoxul lui Mbappe, plătit cu 45.000.000 de euro pe sezon, după doi ani la Real Madrid
Semnal de alarmă pentru Gică Hagi! Andrei Rațiu, cea mai mică notă după...
Fanatik
Semnal de alarmă pentru Gică Hagi! Andrei Rațiu, cea mai mică notă după FC Sevilla – Rayo Vallecano 2-1!
Sorana Cîrstea, în turul 3 la Cincinnati! Câți bani a câștigat și cu...
Fanatik
Sorana Cîrstea, în turul 3 la Cincinnati! Câți bani a câștigat și cu cine va juca în turul următor
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Drama din cariera gimnastei românce care a depășit-o pe Nadia Comăneci: 'M-am simțit...
iamsport.ro
Drama din cariera gimnastei românce care a depășit-o pe Nadia Comăneci: 'M-am simțit mică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!