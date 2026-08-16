Lionel Messi nu își revine după moartea tatălui său. Încă un penalty ratat și galben pentru un gest nesportiv la adresa arbitrului. Video

ADVERTISEMENT

Lionel Messi (39 de ani) pare că nu își revine, cel puțin pentru moment, după drama personală prin care a trecut recent, reprezentată de moartea tatălui său, Jorge Messi. Inițial, conform unor informații furnizate de presa din Argentina, preluate ulterior la nivel internațional, se credea că urma ca starul de la Inter Miami să facă o pauză pe perioadă nedeterminată de la fotbal, pentru a fi aproape de familia sa în această perioadă.

Revenire de coșmar pentru Lionel Messi în MLS după moartea tatălui său

De asemenea, în contextul respectiv se zvonea chiar că ar fi existat anumite șanse inclusiv ca din activitate în viitorul apropiat. În cele din urmă însă s-a dovedit că aceste informații erau de fapt false, iar la doar câteva zile după moartea tatălui său.

ADVERTISEMENT

S-a întâmplat în meciul pierdut de echipa sa pe teren propriu cu scorul de 2-3 în fața mexicanilor de la Leon în „Leagues Cup”. În această partidă, Messi a fost introdus pe teren la pauză. Iar acum a jucat și în MLS, în deplasarea cu Nashville SC, meci însă pierdut de asemenea de Inter Miami, mult mai clar chiar, scor 1-4, în etapa a 19-a din Conferința de Est.

Încă un penalty ratat și galben pentru un gest nesportiv

Starul argentinian a fost chiar integralist în această partidă, dar nu a fost de bun augur pentru el, ba chiar din contră. În minutul 23, la scorul de 0-1, a ratat un penalty. De asemenea, în minutul 59, el a făcut un gest total necaracteristic lui, mai exact a aplaudat în mod ironic o decizie a arbitrului, motiv pentru care a fost avertizat cu galben. Astfel, a ajuns la trei lovituri de la 11 metri ratate consecutiv, după

ADVERTISEMENT

🚨 Messi misses yet ANOTHER penalty! It’s his 3rd penalty miss in a row. 🇦🇷❌️ — 𝐓𝐌 𝐅Ú𝐓𝐁𝐎𝐋 (@TMfutbal)

بطاقة صفراء لميسي — Messi World (@M10GOAT)

Și pentru ca tabloul să fie complet, Inter Miami a primit cel de-al patrulea gol în minutul 63 după o eroare uriașă comisă de portarul Rios. Așadar, echipa lui Messi a pierdut cu 1-4 pe terenul lui Nashville SC, liderul la zi din Conferința de Est din MLS, care cu această ocazie și-a mărit avantajul față de gruparea din Florida, situată în continuare pe locul 2 în clasament, la cinci puncte.

ADVERTISEMENT