Lionel Messi nu își revine după moartea tatălui său. Încă un penalty ratat și galben pentru un gest nesportiv la adresa arbitrului. Video

Lionel Messi (39 de ani) pare că nu își revine, cel puțin pentru moment, după drama personală prin care a trecut recent, reprezentată de moartea tatălui său, Jorge Messi. Inițial, conform unor informații furnizate de presa din Argentina, preluate ulterior la nivel internațional, se credea că urma ca starul de la Inter Miami să facă o pauză pe perioadă nedeterminată de la fotbal, pentru a fi aproape de familia sa în această perioadă.
De asemenea, în contextul respectiv se zvonea chiar că ar fi existat anumite șanse inclusiv ca fotbalistul sud-american să se retragă definitiv din activitate în viitorul apropiat. În cele din urmă însă s-a dovedit că aceste informații erau de fapt false, iar Messi a revenit pe teren la doar câteva zile după moartea tatălui său.
S-a întâmplat în meciul pierdut de echipa sa pe teren propriu cu scorul de 2-3 în fața mexicanilor de la Leon în „Leagues Cup”. În această partidă, Messi a fost introdus pe teren la pauză. Iar acum a jucat și în MLS, în deplasarea cu Nashville SC, meci însă pierdut de asemenea de Inter Miami, mult mai clar chiar, scor 1-4, în etapa a 19-a din Conferința de Est.
Starul argentinian a fost chiar integralist în această partidă, dar nu a fost de bun augur pentru el, ba chiar din contră. În minutul 23, la scorul de 0-1, Lionel Messi a ratat un penalty. De asemenea, în minutul 59, el a făcut un gest total necaracteristic lui, mai exact a aplaudat în mod ironic o decizie a arbitrului, motiv pentru care a fost avertizat cu galben. Astfel, a ajuns la trei lovituri de la 11 metri ratate consecutiv, după cele două de la Campionatul Mondial.
🚨 Messi misses yet ANOTHER penalty!
It’s his 3rd penalty miss in a row. 🇦🇷❌️pic.twitter.com/7EBhdpUyzP
— 𝐓𝐌 𝐅Ú𝐓𝐁𝐎𝐋 (@TMfutbal) August 16, 2026
بطاقة صفراء لميسي pic.twitter.com/HRMXpETzSM
— Messi World (@M10GOAT) August 16, 2026
Și pentru ca tabloul să fie complet, Inter Miami a primit cel de-al patrulea gol în minutul 63 după o eroare uriașă comisă de portarul Rios. Așadar, echipa lui Messi a pierdut cu 1-4 pe terenul lui Nashville SC, liderul la zi din Conferința de Est din MLS, care cu această ocazie și-a mărit avantajul față de gruparea din Florida, situată în continuare pe locul 2 în clasament, la cinci puncte.