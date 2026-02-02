Lionel Messi, ofertă bombă de la un club din Europa. Ce contract i s-a pus pe masă argentinianului

ADVERTISEMENT

Deși a ajuns la 38 de ani, Lionel Messi este în continuare un jucător curtat de marile cluburi din Europa. Campionul mondial a primit de curând o ofertă și ar putea să o părăsească pe Inter Miami.

Ofertă pentru Lionel Messi de la o formație din Europa

Devenit , Leo Messi are șansa de a reveni în Europa, fiind curtat de o forță a fotbalului din Turcia. Conform , care citează A Spor, Galatasaray ar vrea să dea lovitura și să-l aducă până la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

Turcii i-au făcut o propunere în acest sens, încercând să-l convingă prin faptul că ar juca la un nivel mult superior față de cel din campionatul nord-american și ar putea să ajungă în formă maximă la Cupa Mondială din vară.

Pe lângă campionatul și Cupa Turciei, pentru Messi ar fi o excelentă oportunitate de a reveni și în Champions League. Galatasaray a încheiat pe locul 20 faza grupei unice și .

ADVERTISEMENT

Ce impedimente stau în calea transferului lui Messi

Galatasaray este lider în campionatul Turciei, cu 6 puncte peste Fenerbahce și 7 mai mult decât Trabzonspor, iar șefii clubului speră să-l atragă pe Messi cu faptul că întrecerea este în plină desfășurare, în timp ce MLS va începe un nou sezon abia peste 3 săptămâni.

ADVERTISEMENT

Însă, este greu de crezut că superstarul argentinian va da curs acestei oferte, el recunoscând în mai multe rânduri că s-a acomodat foarte bine în Statele Unite ale Americii și se simte excelent la Inter Miami.

Un alt impediment în calea acestei mutări este faptul că Messi mai are contract cu formația patronată de David Beckham până la finalul anului 2028, iar americanii nu au niciun gând să se despartă de el.

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru Lionel Messi

Starul argentinian a început pregătirile pentru noul sezon din MLS alături de Inter Miami și a jucat de curând la Medellin într-un amical cu Atletico Nacional. Messi , împrumutat la formația columbiană de FC U Craiova.

Campionatul nord-american va începe abia peste 3 săptămâni, iar Inter Miami va juca primul meci pe 22 februarie, de la ora 04:30, în deplasare, cu Los Angeles FC. Până atunci, formația lui Messi mai are programate două jocuri amicale, ambele în Ecuador. Primul cu Barcelona SC (8 februarie) și al doilea cu Independiente del Valle (14 februarie).

Cu cine joacă Argentina la Cupa Mondială

Lionel Messi și-a încununat o carieră absolut formidabilă cu trofeul Cupei Mondiale câștigat în 2022, la ediția din Qatar. Astfel, Argentina va merge la turneul final din această vară din postura de campioană.

Pentru a-și păstra trofeul ”pumele” au de parcurs un drum lung la competiția găzduită de SUA, Canada și Mexic. Formația argentiniană a fost repartizată în Grupa J la tragerea la sorți și va avea următorul program: