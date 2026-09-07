ADVERTISEMENT

Argentina trăiește o perioadă în care fotbalul nu mai înseamnă doar goluri și trofee, ci și ritualuri de recunoștință pentru legendele sale. Cel mai recent exemplu a venit la meciul de duminică dintre Rosario și Newell’s Old Boys, când partida s-a oprit efectiv în minutul 10, iar întreg stadionul a început să scandeze numele lui Lionel Messi (39 de ani), într-un omagiu care a făcut înconjurul lumii. Printre cei care și-au manifestat admirația și respectul față de marele fotbalist s-a numărat și bunul său prieten Angel Di Maria (38), omul care i-a fost alături timp de 16 ani la echipa națională.

Moment magic pentru Lionel Messi în Argentina: Angel Di Maria, printre jucătorii care i-au plătit tribut!

. După ce căpitanul „Pumelor” și-a anunțat retragerea de la echipa națională, federația albicelestă a decis ca întreg fotbalul din țară să îi celebreze cariera impresionantă. Astfel, de-a lungul tuturor meciurilor disputate în acest weekend, jocul a fost oprit în minutul 10, timp de 60 de secunde, momente în care spectatorii și jucătorii l-au aplaudat pe Messi la scenă deschisă.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că acest lucru s-a întâmplat și duminică, la meciul dintre Rosario Central (clubul din orașul în care s-a născut Messi) și Newell’s Old Boys (echipa pentru care a evoluat acesta la juniori înainte să facă pasul la Barcelona). Partida a fost oprită în minutul 10, iar jucătorii de pe teren și spectatorii din tribune l-au aplaudat și i-au scandat numele legendarului fotbalist timp de 60 de secunde, iar imaginile s-au viralizat rapid, asta și datorită faptului că pe gazon se afla și „El Fideo” (Angel Di Maria), unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Messi și omul care i-a fost alături timp de 16 ani la echipa națională, cei doi reușind chiar să câștige titlul mondial împreună în 2022.

¡¡ESPECTACULAR MOMENTO EN EL GIGANTE DE ARROYITO!! Respetuoso minuto de aplausos de los Canallas para Leo Messi en el Minuto 10 de juego y… ¡Ovación para Fideo Di María! — SportsCenter (@SC_ESPN)

Lionel Messi s-a retras de la echipa națională la 39 de ani

Lionel Messi și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Argentinei la 39 de ani. Decizia a venit după Campionatul Mondial din 2026, competiție la care „Pumele” au ajuns din nou până în marea finală, la fel ca și în 2022, însă de această dată, Messi și compania au cedat în prelungiri, 0-1 în fața Spaniei. Pentru el a fost a 3-a finală de Cupă Mondială. Pe lângă cele două deja amintite, Messi a mai jucat în ultimul act și în 2014, meci pierdut, de asemenea, în prelungiri, 0-1 cu Germania.

ADVERTISEMENT

Astfel, pentru el, aventura în fotbalul internațional s-a încheiat după nu mai puțin de 21 de ani. Debutul a avut loc în 2005, iar ultimul meci, cel cu Spania, pe 19 iulie 2026. În total, cu în teren, Argentina a cucerit trei trofee majore (un titlul mondial – 2022, respectiv două Copa America – 2021, 2024).