Sport

Moment magic pentru Lionel Messi! Meciul s-a oprit în minutul 10, fanii i-au scandat numele, iar Di Maria l-a aplaudat emoționat pe teren. Video

Lionel Messi a fost omagiat la un meci din prima ligă argentiniană, iar pe teren s-a aflat și bunul său prieten Angel Di Maria. Vezi imaginile emoționante pe site-ul fanatik.ro.
Dragos Petrescu
07.09.2026 | 07:15
Moment magic pentru Lionel Messi Meciul sa oprit in minutul 10 fanii iau scandat numele iar Di Maria la aplaudat emotionat pe teren Video
ULTIMA ORĂ
Angel Di Maria, printre jucătorii care i-au plătit tribut lui Lionel Messi după retragerea de la echipa națională // FOTO: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Argentina trăiește o perioadă în care fotbalul nu mai înseamnă doar goluri și trofee, ci și ritualuri de recunoștință pentru legendele sale. Cel mai recent exemplu a venit la meciul de duminică dintre Rosario și Newell’s Old Boys, când partida s-a oprit efectiv în minutul 10, iar întreg stadionul a început să scandeze numele lui Lionel Messi (39 de ani), într-un omagiu care a făcut înconjurul lumii. Printre cei care și-au manifestat admirația și respectul față de marele fotbalist s-a numărat și bunul său prieten Angel Di Maria (38), omul care i-a fost alături timp de 16 ani la echipa națională.

Moment magic pentru Lionel Messi în Argentina: Angel Di Maria, printre jucătorii care i-au plătit tribut!

Argentina a pregătit un omagiu pentru Lionel Messi. După ce căpitanul „Pumelor” și-a anunțat retragerea de la echipa națională, federația albicelestă a decis ca întreg fotbalul din țară să îi celebreze cariera impresionantă. Astfel, de-a lungul tuturor meciurilor disputate în acest weekend, jocul a fost oprit în minutul 10, timp de 60 de secunde, momente în care spectatorii și jucătorii l-au aplaudat pe Messi la scenă deschisă.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că acest lucru s-a întâmplat și duminică, la meciul dintre Rosario Central (clubul din orașul în care s-a născut Messi) și Newell’s Old Boys (echipa pentru care a evoluat acesta la juniori înainte să facă pasul la Barcelona). Partida a fost oprită în minutul 10, iar jucătorii de pe teren și spectatorii din tribune l-au aplaudat și i-au scandat numele legendarului fotbalist timp de 60 de secunde, iar imaginile s-au viralizat rapid, asta și datorită faptului că pe gazon se afla și „El Fideo” (Angel Di Maria), unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Messi și omul care i-a fost alături timp de 16 ani la echipa națională, cei doi reușind chiar să câștige titlul mondial împreună în 2022.

Lionel Messi s-a retras de la echipa națională la 39 de ani

Lionel Messi și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Argentinei la 39 de ani. Decizia a venit după Campionatul Mondial din 2026, competiție la care „Pumele” au ajuns din nou până în marea finală, la fel ca și în 2022, însă de această dată, Messi și compania au cedat în prelungiri, 0-1 în fața Spaniei. Pentru el a fost a 3-a finală de Cupă Mondială. Pe lângă cele două deja amintite, Messi a mai jucat în ultimul act și în 2014, meci pierdut, de asemenea, în prelungiri, 0-1 cu Germania.

ADVERTISEMENT
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care...
Digi24.ro
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost păcăliți turiștii de inteligența artificială

Astfel, pentru el, aventura în fotbalul internațional s-a încheiat după nu mai puțin de 21 de ani. Debutul a avut loc în 2005, iar ultimul meci, cel cu Spania, pe 19 iulie 2026. În total, cu Messi în teren, Argentina a cucerit trei trofee majore (un titlul mondial – 2022, respectiv două Copa America – 2021, 2024).

ADVERTISEMENT
Fiica lui Gigi Becali a aflat cât trebuie să plătească, după lovitura primită...
Digisport.ro
Fiica lui Gigi Becali a aflat cât trebuie să plătească, după lovitura primită de la instanță
Discurs fabulos în vestiar după ce Petrolul a urcat pe locul 2! Ricardo...
Fanatik
Discurs fabulos în vestiar după ce Petrolul a urcat pe locul 2! Ricardo Sousa și-a cucerit jucătorii: „Asta e ceva special!”. Video
Ianis „Pinocchio” Zicu. Antrenorul dorit pe banca FCSB-ului ar fi fost gata să...
Fanatik
Ianis „Pinocchio” Zicu. Antrenorul dorit pe banca FCSB-ului ar fi fost gata să preia echipa. Ce spunea în urmă cu an despre Gigi Becali
Ce a spus impresarul lui Denis Drăguș despre Gigi Becali și Mihai Stoica...
Fanatik
Ce a spus impresarul lui Denis Drăguș despre Gigi Becali și Mihai Stoica după transferul la FCSB: „Complicat”
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Atac dezlănțuit în direct: 'Gino Iorgulescu, ești complice la crimă, nesătulule! L-ai scos...
iamsport.ro
Atac dezlănțuit în direct: 'Gino Iorgulescu, ești complice la crimă, nesătulule! L-ai scos pe criminal din România, îți bați joc de popor. Și Ponta e băgat până la gât în treaba asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!