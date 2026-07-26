Sport

Lionel Messi, prima apariție după Cupa Mondială! Unde a fost surprins starul argentinian

Lionel Messi a apărut pentru prima dată în spațiul public la 6 zile după ce Argentina a cedat cu 0-1 contra Spaniei în finala Cupei Mondiale. Unde a fost surprins argentinianul.
Bogdan Mariș
26.07.2026 | 11:45
Lionel Messi prima aparitie dupa Cupa Mondiala Unde a fost surprins starul argentinian
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Lionel Messi (39 de ani) a fost prezent la un meci din orașul natal Rosario, la 6 zile după finala Cupei Mondiale. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Lionel Messi (39 de ani) a revenit în orașul natal Rosario după ce Argentina și-a încheiat parcursul la Cupa Mondială cu un eșec contra Spaniei în finală, 0-1. La 6 zile după meciul disputat pe MetLife Stadium din New Jersey, starul argentinian a apărut din nou în spațiul public, fiind prezent alături de copiii săi la o partidă din divizia a patra a Argentinei.

Lionel Messi, prima apariție după Cupa Mondială. A urmărit un meci de fotbal în Argentina

Lionel Messi a fost prezent sâmbătă la partida dintre Leones de Rosario, club fondat în 2015 de familia sa, și cei de la Central Cordoba. „Decarul” lui Inter Miami a încercat să fie cât mai discret, însă fanii și jurnaliștii prezenți la meci l-au „depistat” rapid. Messi nu a plecat fericit de la stadion, deoarece Leones, grupare prezidată de fratele său Matias, a cedat cu 0-2. La micuța arenă „Antonio Di Giacomo” s-a declanșat o adevărată nebunie, fanii strângându-se în zona în care se afla superstarul.

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Superstarul argentinian a călătorit direct la Rosario alături de familie după Cupa Mondială, nefiind prezent alături de colegi la sărbătoarea care a avut loc în Buenos Aires, unde mii de fani s-au strâns pentru a-i felicita pe jucători pentru parcursul de la turneul final din America de Nord. Messi a avut un turneu excelent, reușind să marcheze de 8 ori, însă nu a primit premiul pentru cel mai bun jucător de la Cupa Mondială, care i-a revenit spaniolului Rodri.

Inter Miami, o nouă victorie în absența lui Lionel Messi

Major League Soccer s-a reluat după pauza de două luni luată pentru Cupa Mondială, iar campioana en-titre Inter Miami a fost nevoită să se descurce fără Lionel Messi, care se află în continuare în vacanță. În primul joc de la revenire, echipa pregătită de argentinianul Guillermo Hoyos s-a impus cu 3-2 contra lui Chicago Fire, formație care l-a transferat în această vară pe Robert Lewandowski.

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Apoi, Inter Miami a reușit să câștige și meciul disputat pe terenul celor de la CF Montreal, scor 1-0, unicul gol al întâlnirii fiind marcat de Luis Suarez, dintr-o lovitură de la 11 metri. Astfel, echipa lui Lionel Messi a ajuns la 37 de puncte și ocupă locul 2 în clasamentul Conferinței de Est, la două lungimi în urma liderului Nashville SC. Întrebat când ar putea să revină Messi la echipă, antrenorul Guillermo Hoyos a afirmat că „Nu există o dată de întoarcere”.

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