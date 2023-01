Lionel Messi, primele explicații după gesturile controversate de la Cupa Mondială la adresa lui van Gaal: „A fost firesc”. Marele regret al starului de la PSG

Lionel Messi și-a îndeplinit visul odată cu triumful de la Cupa Mondială din Qatar. și-a trecut în palmares primul astfel de trofeu cu naționala Argentinei. La mai mult de o lună de la încheierea turneului final, „decarul” argentinian a vorbit despre experiența din zona Golfului.

Lionel Messi a explicat de ce a ales să celebreze într-un mod controversat golul din Argentina – Olanda: „A fost un gest firesc”

Unul dintre meciurile dificile peste care Argentina a trebuit să treacă în drumul spre trofeu a fost în sferturile de finală. împotriva Olandei la capătul unui meci tensionat.

ADVERTISEMENT

Lionel Messi, după golul doi marcat în timpul regulamentar, a sărbătorit într-o manieră controversată în fața fostului selecționer al „Portocalei Mecanice”, Louis van Gaal.

„Celebrarea mea împotriva Olandei? A fost un gest firesc. Unii colegi din echipă mi-au spus ce a declarat Van Gaal înainte de meci. Nu-mi place că am lăsat imaginea aceea, dar așa a ieșit. A fost multă nervozitate”, a fost explicația lui Lionel Messi.

ADVERTISEMENT

Lionel Messi regretă cuvintele pe care i le-a adresat lui Wout Weghorst: „La ce te uiți, prostule?”

Nu doar Louis van Gaal a fost pe lista lui Lionel Messi. „Decarul” argentinian l-a jignit pe atacantul care a marcat ambele goluri ale Olandei în meciul cu Argentina. Campionul mondial a regretat cuvintele cu care și a pus totul pe seama tensiunii.

„Nu a fost nimic premediatat, așa a ieșit în acel moment. Știam tot ce au comentat înainte de meci.

ADVERTISEMENT

Analizând acum, după ce totul s-a terminat, nu-mi place ce am făcut, nu-mi place ce i-am spus lui Weghorst și toate astea, dar sunt momente de mare tensiune, de multă nervozitate și totul se întâmplă foarte repede.



S-a întâmplat. Nu-mi place să las acea imagine dar acestea sunt lucruri care se întâmplă și ele în fotbal”, a mai spus Lionel Messi.

ADVERTISEMENT

Absența lui Diego Maradona, marele regret al lui Lionel Messi: „El mi-ar fi dat trofeul”

Deși a reușit să își adjudece cel mai mare trofeu major care îi lipsea din palmares, Lionel Messi nu este pe deplin mulțumit. Starul lui PSG regretă faptul că Diego Maradona nu a apucat să vadă realizările cu selecționata lui Lionel Scaloni.

ADVERTISEMENT

„Cred că dacă era acolo, Maradona mi-ar fi dat trofeul. Dar dacă nu ar fi fost așa, mi-ar fi plăcut măcar să fi văzut toate astea, pentru că iubea echipa și își dorea să se întâmple aceste lucruri. Dar cred că de acolo de sus, atât el, cât și mulți oameni care mă iubesc mi-au dat o mare putere.

În trecut am spus că știam că Dumnezeu îmi va da o Cupă Mondială. Am văzut trofeul acolo și nu am putut să nu fac ce am făcut. Parcă m-a sunat și mi-a spus: ‘Asta e, vino și apucă-mă, acum poți să mă atingi!’. M-am gândit un moment și m-am dus să o sărut pentru când am trecut pe acolo. Aveam nevoie de asta”, au fost cuvintele lui Lionel Messi.

Messi, o victorie în ultimele patru partide cu PSG, în Ligue 1

Lionel Messi a evoluat în trei din cele patru partide din campionat ale lui PSG în noul an. Fotbalistul campioanei Franței a lipsit de la partida cu Lens, pierdută scor 1-3 pe 1 ianuarie 2023.

Echipa antrenată de Christophe Galtier a câștigat un singur meci din patru în campionat, în noul an. PSG a câștigat cu Angers, scor 2-0 pe teren propriu, partidă în care Lionel Messi a marcat. Formația de pe Parc de Princes a pierdut cu Lens, scor 1-3 și Rennes scor 0-1, iar în ultima partidă a fost egalată la ultima fază de Reims, scor 1-1.